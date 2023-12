Prawda wyszła po latach! Mistrz świata niesłusznie koronowany. Ujawniono fałszerstwo

Nierzadko zdarza się, że sportowcy uprawiający różne dyscypliny z zakresu lekkoatletyki są przyłapywani na dopingu, w konsekwencji czego zabiera im się zdobyte tytuły. Bardziej specyficznym rodzajem oszustwa jest natomiast kłamstwo ws. swojego wieku. Takiego przewinienia dopuścił się 30-letni Luguelin Santos, który przed laty był świetnie zapowiadającym się sprinterem.

Luguelin Santos przyłapany na kłamstwie. Musi oddać złoty medal MŚ

W dniach 5-10 lipca 2012 roku w Barcelonie odbywały się mistrzostwa świata juniorów w lekkoatletyce do lat 20. W biegu na 400 metrów wystartował Luguelin Santos. Dominikańczyk osiągnął wynik 44,85 s, co pozwoliło mu na zdobycie złotego medalu. Po latach zwycięstwo Santosa postanowiła prześwietlić Athletics Integrity Unit - niezależna organizacja powołana przez IAAF (Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych), która zajmuje się badaniem uczciwości w lekkoatletyce oraz walką z dopingiem.

Analizy wykazały, że w trakcie katalońskich zawodów Luguelin Santos miał 20, a nie 19 lat, jak deklarował przed rozpoczęciem zawodów. Dominikański sprinter w końcu przyznał, że na czas tamtej rywalizacji otrzymał od swojego kraju specjalny paszport, który miał służyć mu podczas MŚ w Barcelonie. W sumie zawodnik przez siedem lat, konkretnie w okresie od 2010 do 2017 roku posługiwał się fałszywym dokumentem. Z tamtego paszportu wynikało, że urodził się 12 listopada 1993 roku, ale w 2018 roku otrzymał nowy paszport właściwą datą narodzin – 12 listopada 1992 roku.

- Nasze dochodzenie ujawniło niepokojącą liczbę oszustw polegających na manipulacji wiekiem, co wypacza wyniki zawodów juniorskich na najwyższym poziomie. W tym przypadku mistrz świata został niesłusznie koronowany, a prawowitemu zwycięzcy odebrano chwilę chwały - przyznał szef organizacji AIU Brett Clothier cytowany przez Agencję Reutera.

Dziś Santos ma 31 lat. Został zawieszony na trzy lata za złamanie zasad uczciwości w sporcie, a jego kara obowiązuje z datą wsteczną od 11 marca 2023 do 10 marca 2026 roku. W związku z tym Dominikańczyk musi oddać złoty medal, który wywalczył podczas MŚ do lat 20 w Barcelonie. Co ciekawe, w tym samym roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie Luguelin Santos zdobył srebrny medal. - Nie ma podstaw, na mocy których można by unieważnić jego wynik olimpijski, ponieważ nie było to wydarzenie w danej grupie wiekowej i nie doszło tam do żadnego naruszenia - dodał Brett Clothier.