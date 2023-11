Słynny Oscar Pistorius wkrótce wyjdzie na wolność. Matka jego ofiary wydała oświadczenie

Oscar Pistorius to jeden z najbardziej utytułowanych paralekkoatletów w historii. Ponad 10 lat temu zrobiło się o nim głośno też z innego powodu. Zastrzelił własną dziewczynę, a następnie sugerował w sądzie, że pomylił ją z włamywaczem. Wymiar sprawiedliwości nie dał wiary jego słowom. Pierwotnie skazał go na pięć, następnie sześć, a w 2017 roku na 15 lat więzienia. Odliczył jednak 19 miesięcy, które oskarżony spędził w więzieniu po pierwszym wyroku, w związku z tym łączna kara wyniosła 13,5 roku. I choć były sportowiec powinien spędzić w celi jeszcze kilka lat, to wkrótce wyjdzie na wolność.

Oscar Pistorius dopiął swego. Były paralekkoatleta będzie wolny. Komisja przychyliła się do jego wniosku

W marcu 2023 roku były sportowiec starał się o warunkowe zwolnienie, ale komisja odrzuciła jego wniosek. Okazało się jednak, że zrobiła to wbrew przepisom. Warunkowe zwolnienie jest możliwe w przypadku, gdy osadzony przekroczy minimalny okres pozbawienia wolności. Komisja błędnie uznała, że Pistorius nie kwalifikuje się do zwolnienia. Pominęła bowiem jeden z okresów, w których były sportowiec przebywał w więzieniu, a który był istotny dla sprawy.

W związku z tym doszło do zwrotu akcji i w tym tygodniu odbyła się kolejna rozprawa. I tym razem komisja wydała zgodę.

Jak donoszą media, były paralekkoatleta wyjdzie na wolność już 5 stycznia 2024 roku. Głos w sprawie takiego rozstrzygnięcia zabrała też matka zamordowanej dziewczyny, June Steenkamp. Choć nie wyraziła sprzeciwu, to w oficjalnym piśmie skierowanym do komisji zadała pytanie, czy "główne problemy związane z gniewem Pistoriusa rzeczywiście zostały rozwiązane". Dodała też, że "jeśli nie, to będzie zaniepokojona o bezpieczeństwo każdej kobiety, która zbliży się do byłego sportowca", o czym donosi portal klix.ba.

Rodzice zamordowanej dziewczyny Pistoriusa chcieli poznać prawdę. Spotkali się ze skazanym

Na początku tego roku zmarł ojciec zamordowanej dziewczyny. Zdążył jednak wraz z żoną spotkać się z zabójcą, by dowiedzieć się więcej na temat okoliczności zdarzenia. - Chcieliśmy poznać prawdę. Chcieliśmy upewnić się, że zabił ją ze złości - powiedział ojciec ofiary w rozmowie z ITV. Po śmierci córki para założyła Fundację Reevy Rebeki Steenkamp, której celem jest edukacja i ochrona ofiar przemocy i molestowania.

Zanim kariera Pistoriusa została tak nagle przerwana, to odnosił on sporo sukcesów. Zdobył m.in. osiem medali na igrzyskach paraolimpijskich, a dodatkowo wywalczył dwa srebrne medale na mistrzostwach Afryki. Startował w zawodach w węglowych protezach, ponieważ niedługo po urodzeniu amputowano mu obie nogi poniżej kolan z powodu problemów genetycznych.