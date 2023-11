O tej zbrodni mówił cały świat. Słynny sportowiec może wkrótce wyjść na wolność

Oscar Pistorius to jeden z najbardziej utytułowanych paralekkoatletów w historii. Zdobył m.in. osiem medali na igrzyskach paraolimpijskich, a dodatkowo wywalczył dwa srebrne medale na mistrzostwach Afryki. Jego karierę przerwała zbrodnia, której dopuścił się w 2013 roku. Wówczas zastrzelił partnerkę we własnym domu, tłumacząc się, że pomylił ją z włamywaczem. I choć pierwotnie skazano go na pięć lat więzienia, uznając, że nieumyślnie spowodował śmierć, to później zmieniono kwalifikację czynu na zabójstwo i zwiększono wymiar kary - najpierw na sześć, a w 2017 roku na 13,5 roku więzienia. Mimo wszystko już niedługo może wyjść na wolność.

Już w marcu 2023 roku Pistorius ubiegał się o zwolnienie warunkowe, co jest dopuszczalne po odbyciu połowy kary. Tyle tylko, że komisja uznała, iż osadzony nie przekroczył jeszcze minimalnego okresu aresztowania, gwarantującego mu możliwość warunkowego wyjścia na wolność i oddaliła wniosek. Teraz okazuje się, że organ najprawdopodobniej popełnił błąd, o czym donosi agencja Associated Press.

Pistorius został skazany na 15 lat więzienia, ale sąd odliczył 19 miesięcy, które oskarżony spędził w więzieniu po pierwszym wyroku. Dlatego też ostatecznie kara wyniosła 13,5 roku więzienia. Problem w tym, że przy rozpatrywaniu wniosku o wcześniejsze zwolnienie komisja nie wzięła pod uwagę jeszcze jednego okresu, kiedy to Pistorius złożył apelacje i wyrok morderstwa był ponownie rozpatrywany. "Błąd oznacza, że w marcu tego roku 36-latek rzeczywiście kwalifikował się do złożenia wniosku o zwolnienie warunkowe" - czytamy.

Co więcej, już w tym tygodniu ma odbyć się rozprawa. Nie ma jednak pewności, czy zawodnik zostanie wypuszczony na wolność. Trybunał Konstytucyjny weźmie pod uwagę nie tylko ewentualny błąd komisji, ale przede wszystkim szereg innych czynników, w tym zachowanie Pistoriusa w więzieniu, jego stan psychiczny oraz prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przestępstwa.

Rodzice zamordowanej dziewczyny chcą poznać prawdę. Spotkali się z Pistoriusem

Mimo że zapadł wyrok w sprawie Pistoriusa, to wciąż jest wiele niewiadomych co do śmierci jego dziewczyny. Ta niepewność nie daje spokoju jej rodzicom. Para w lutym tego roku spotkała się nawet z Pistoriusem. - Chcieliśmy poznać prawdę. Chcieliśmy upewnić się, że zabił ją ze złości - powiedział ojciec ofiary w rozmowie z ITV. Rodzice w dalszym ciągu opłakują śmierć córki. Założyli też Fundację Reevy Rebeki Steenkamp, której celem jest edukacja i ochrona ofiar przemocy i molestowania.