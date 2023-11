Sceny straszne i wielkie. Kszczot padł bez siły, ale potem zdarzyło się to [WIDEO]

Adam Kszczot to dwukrotny wicemistrz świata oraz trzykrotny mistrz Europy w biegu na 800 metrów. W lutym 2022 roku ogłosił oficjalnie zakończenie kariery czynnego sportowca. "Coś się kończy i w tym wypadku jest to moja zawodowa kariera lekkoatletyczna. Zaczyna się nowy etap, w którym w domu spędzę znacznie więcej czasu niż przez całe moje dotychczasowe życie. Nie będzie to trudne, bo zwyczajowo byłem poza domem przez prawie 250 dni w roku. Moi najbliżsi nie mogą się doczekać, ja również i to jest główny powód podjętej przeze mnie decyzji" - tłumaczył wówczas.

Adam Kszczot wystąpił w maratonie. Sceny w Nowym Jorku

Pomimo rozbratu z bieżnią, były lekkoatleta pozostawał aktywny sportowo i pod koniec sierpnia podjął decyzję, że wystartuje w maratonie. Padło na ten nowojorski, który odbył się w ostatnią niedzielę 5 listopada. To jedna z najsłynniejszych tego typu imprez na świecie. Polak chciał także zejść poniżej granicy trzech godzin i mimo problemów, ta sztuka mu się udała.

Pod koniec trasy Kszczot walczył jednak sam ze sobą. Po 35 kilometrze zaczął mieć problemy z utrzymaniem się na nogach i w pewnym momencie padł na asfalt. Pomóc musiała mu jedna z zawodniczek. Fantastycznie zachowała się wtedy publiczność, zgromadzona wokół trasy. Na widok problemów Polaka podniosła się potężna wrzawa i burza oklasków, aby dodać mu siły do dalszego biegu. Kszczot nie odpuścił i dzięki swojemu charakterowi ukończył maraton maszerując.

Ostatecznie 43-latek uzyskał czas 2:50:09, czyli złamał magiczną granicę trzech godzin. To pozwoliło mu zostać sklasyfikowanym w szóstej setce.

- Czy mogło być lepiej? Sami sobie obejrzyjcie moją końcówkę, bo byłem dwa razy podnoszony z ziemi. Ale pamiętajcie, by walczyć do ostatniego metra - powiedział były lekkoatleta w nagraniu opublikowanym na jego Instagramie kilka chwil po zakończeniu imprezy.