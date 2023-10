Oburzony Paweł Fajdek. Mocny apel: Mam nadzieję, że rządzący się za to wezmą

Paweł Fajdek to jeden z najlepszych polskich lekkoatletów w historii. 34-letni młociarz ma w dorobku m.in. brązowy medal olimpijski, pięć złotych medali mistrzostw świata oraz złoto i dwa srebra z mistrzostw Europy.

Rok 2023 nie był dla Fajdka udany. Z głównej imprezy, mistrzostw świata w Budapeszcie, wrócił z tylko czwartym miejscem. Ale jest przekonany, że to on jest wciąż najlepszy. A w przerwie między sezonami właśnie pobił pewien rekord Roberta Lewandowskiego.

Łukasz Jachimiak: Po 14 latach studiowania zrobiłeś licencjat i pochwaliłeś się w mediach społecznościowych, że w ten sposób pobiłeś rekord należący do Roberta Lewandowskiego. Ile lat jemu zajęło skończenie studiów pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie?

Paweł Fajdek: "Lewy" zrobił to w 12 lat. Ja potrzebowałem 14 lat studiowania, żeby w końcu napisać licencjat.

Jaki kierunek studiowałeś i o czym napisałeś pracę?

- Wychowanie fizycznie, kierunek menedżerski. A pracę napisałem o trenerze, więc było dosyć łatwo.

O twoim trenerze? O Szymonie Ziółkowskim?

- Tak, o Szymonie. "Oferta sponsoringowa mistrza olimpijskiego, Szymona Ziółkowskiego".

To tak naprawdę nawet nie tyle było ci łatwo, co wręcz dostałeś gotowca - Szymon wszystko ci opowiedział, ty to spisałeś i na obronie wpadła piąteczka!

- Wiesz, wolałem nie pisać o sobie. Ciekawiej było pisać o Szymonie i sobie porównać, jak było kiedyś, a jak jest teraz. Wiadomo, że kiedyś rynek wyglądał inaczej.

Był lepszy czy gorszy?

- Trudno odpowiedzieć jednoznacznie.

To wymień plusy i minusy rynku sprzed 20 lat i obecnego. Od razu sobie myślę, że gdy zapytam o media społecznościowe, których wtedy nie było, a teraz odgrywają bardzo ważną rolę, to powiesz, że one przynoszą i plusy, i minusy.

- Patrząc na ostatnie wydarzenia w świecie influencerskim i youtubowym, to nie wiem czy media społecznościowe są jakimś plusem. Nigdy nie traktowałem ich jako czegoś pozytywnego, na czym warto opierać marketing. No i się okazało, że miałem rację. Mam nadzieję, że firmy i ich dyrektorowie trochę zmądrzeją. Szanujmy tych, którzy jednak promują się inaczej niż pokazując d**ę. Takich, którzy wybijają się konkretnymi osiągnięciami w jakiejś dziedzinie, a nie tym, że pokazują dzieciakom patologię i że dzieciaki w to wciągają. Ja generalnie traktuję media społecznościowe jako obowiązek w pracy. Oczywiście mam chęć poinformowania o różnych rzeczach kibiców, ale zdecydowanie nie jestem zwolennikiem pokazywania tam całego swojego życia. Wolę spędzać czas z bliskimi niż robić jakieś zdjęcia i nagrania.

Ostatnio Doda fajnie się na ten temat wypowiadała. Mówiła, że matki tak dziś się zachowują, że swoje dzieci już od kołyski przyzwyczajają do nagrywania wszystkiego, co te maluchy robią i efekt jest taki, że dzieciaki się uśmiechają do telefonu zamiast do matek. Nie ma prawdziwej relacji, to jest przykre. Ja nie lubię niczego robić pod publiczkę. Przekazanie czegoś z zawodów kibicom jest okej, ale nie wyobrażam sobie, że wstaję rano i kręcę instastory o tym, że w nocy śniły mi się cztery smoki, a dwa zabiłem. Wydaje mi się, że ludzie mają tyle problemów w życiu, którymi muszą się zająć, że wrzucanie im do oglądania takich bzdur nie ma sensu. Sam się łapię na tym, że różne głupoty oglądam. Za dużo siedzę na telefonie. Staram się tego nie robić.

Ile lat ma twoja córka? Widzę, że czasem ją pokazujesz, ale na pewno nie powiedziałbym, że sprzedajesz w social mediach jej dorastanie.

- Córka ma osiem i pół roku i zdecydowanie chcę, żeby szła własną ścieżką, a nie ścieżką, którą ja jej wyznaczę. Nie chcę też kłótni w rodzinie, córka za chwilę będzie nastolatką i te kłótnie i tak na pewno będą. Pokazuję więc tylko czasem wspólne zdjęcia, bo jest dla mnie ważna. Ale swoją społeczność buduję zdecydowanie na swojej osobie, a nie na ludziach dookoła.

Wróćmy do "Oferty sponsoringowej mistrza olimpijskiego Szymona Ziółkowskiego" i do ofert, jakie ty dostajesz. Sponsorzy na "dzień dobry" pytają, ilu masz followersów?

- Oczywiście, że pytają. Ale boom na te liczby trochę minął. Największe szaleństwo było w okolicach 2015-2016 roku. Wtedy rynek najbardziej to odczuł, na stanowiska marketingowe i menedżerskie w dużych firmach przyszli młodzi ludzie przekonani, że liczba followersów u sportowców jest najważniejsza. Prezesi, dyrektorzy, rady nadzorcze dużych firm - oni wszyscy byli mamieni liczbami, zasięgami, itd. A przecież co z tego, że firma na przykład sprzedająca samochody podpisała umowę z kimś, kto miał milion followersów, skoro ta liczba zupełnie nie oddawała rzeczywistości? Nikt nie sprawdzał czy te liczby są prawdziwe, nikt nie sprawdzał też, że najczęściej obserwatorami były dzieci do 15. roku życia, a to chyba nie jest potencjalny kupiec nie tylko samochodu, ale też okna konkretnej firmy czy bramy garażowej, prawda? Jeżeli taka firma podpisałaby z mającym takich followersów sportowcem umowę na reklamowanie przez niego gum do żucia, wtedy miałoby to sens. Z biegiem lat zafiksowanie się świata na tych liczbach trochę minęło. I dobrze.

Generalnie z jednej strony dobrze, że jest taka dostępność internetu, bo dzięki temu sportowcom łatwiej jest zdobyć popularność. Z drugiej strony kiedyś naprawdę trzeba było osiągnąć coś konkretnego, żeby napisali o tobie w gazecie. Możliwości były totalnie inne. Zarobki też. Ale wartość pieniądza też była inna. Sam pamiętam z początków kariery, ile można było w Polsce kupić za 10 tysięcy dolarów i mam porównanie, ile dziś znaczy 10 tysięcy dolarów.

A jak sobie radzisz z hejtem, który dla sportowców jest chyba najtrudniejszą częścią obecności w social mediach? Choć z pewnością dla ciebie nie tak trudną, jak na przykład dla piłkarzy reprezentacji Polski.

- Wiadomo, że piłkarzom dostaje się najczęściej, nawet jak prawda jest taka, że ich ostatni mecz, zremisowany 1:1 z Mołdawią, był zdecydowanie lepszy niż ich osiem poprzednich meczów. Coś się ruszyło. Fakt, że nie było Roberta, a Krychowiak już się z kadry wycofał, ale widać było, że jak chcemy, to jednak możemy. Szkoda, że zabrakło skuteczności. Ale już tę piłkę zostawmy, nie gadajmy o niej. Generalnie ten cały hejt od anonimów jest straszny. Z miesiąc temu Iga Świątek zareagowała na to i bardzo dobrze, bo to jest niemożliwe, żeby ludzie znikąd pisali, że ktoś jest "ch****y, bo przegrał gema. No przepraszam bardzo, to jest żenujące! Internet powinien przestać być tak bezkarny.

Konta w mediach społecznościowych powinny być połączone z dowodami osobistymi. Widzę to tak, że na dokument tożsamości każdy mógłby sobie założyć konto w każdym serwisie i że tylko takie konta mogłyby istnieć. A konta fejkowe powinny zostać skasowane. Na pewno ludzie podpisani z imienia i nazwiska pisaliby w inny sposób niż pisze jakiś tam przykładowy baca z gór, któremu się nie podobasz, więc on wyzwie nie tylko ciebie, ale i całą twoją rodzinę. To jest straszne i niezrozumiałe w tak zaawansowanej technologicznie cywilizacji, jaką jesteśmy. Mam nadzieję, że po pedofilskiej aferze z youtuberami rządzący trochę się wezmą za prawo internetowe i coś z tym zrobią. Bo to jest naprawdę trudne do zniesienia i szkodliwe. Młodzież uczy się bezkarności i po takiej nauce będzie źle żyć.

Widzę, że dusza komentatora i reformatora odzywa się w tobie nie tylko wtedy, gdy wkurzasz się, widząc coroczne wyniki plebiscytu na najlepszych sportowców Polski.

- Taki jestem. A co do plebiscytu na najlepszych sportowców kraju, to zawsze mówię, że nie denerwowałbym się, gdyby to było nazwane wybieraniem najpopularniejszych, a nie najlepszych sportowców. Natomiast skoro w nazwie jest, że wybieramy najlepszych, to chciałbym, żeby wybierano sprawiedliwie.

Widziałem, że niedawno byłeś na gali kończącej żużlowy sezon w Polsce i zrobiłeś sobie zdjęcie z Bartoszem Zmarzlizkiem. To twój faworyt do wygrania plebiscytu za rok 2023?

- Jeden z faworytów. Bartek znów został mistrzem świata i trzeba go docenić. Ale oceniając wyniki sportowe, trzeba znów docenić Igę Świątek, trzeba wysoko umieścić na przykład siatkarzy plażowych, którzy przed chwilą zdobyli chyba pierwszy dla Polski medal mistrzostw świata w historii?

Tak, brąz Michała Bryla i Bartosza Łosiaka to historyczny medal.

- I takie przełomowe medale trzeba mocno docenić. Ogromnym wyczynem był też niedawny srebrny medal MŚ koszykarek 3x3 i bardzo bym chciał zobaczyć te dziewczyny wysoko.

Ale to był medal w mistrzostwach do lat 23.

- Mimo wszystko uważam, że nominacja się należy. Ale wiem, że twórcy plebiscytu chcą mieć w nim sportowców już znanych, gwiazdy. W takim razie wprowadźmy kategorie - zróbmy najlepszych i najpopularniejszych. I tyle. Przecież nie może być tak, że nasi siatkarze zostali mistrzami Europy i wygrali Ligę Narodów, a nominowanych będzie ilu? Jeden? Dwóch? To są moi przyjaciele, ja ich wszystkich uwielbiam, ale nie dlatego uważam, że przy nominacji dla dwóch z nich 12 zostanie po prostu niesprawiedliwie pominiętych. To jest słabe.

Ale jest kategoria "Drużyna roku" i niemal na pewno siatkarze ją wygrają.

- Tam powinno trafiać więcej drużyn. Lekkoatletyczne sztafety, wioślarskie ósemki czy nawet dwójki z kajakarstwa. Plebiscyt nie jest robiony jak należy i stąd co roku moje emocje.

W tym roku chyba będziesz miał ich mniej?

- Tak, bo zapewne nie dostanę nominacji. Nie mam z tym problemu, przecież nie zdobyłem medalu na mistrzostwach świata. Logiczne jest, że jako przedstawiciel lekkoatletyki nominację dostanie Wojtek Nowicki.

I na pewno też Natalia Kaczmarek.

- Jasne, Natalka też zasługuje na obecność w gronie nominowanych i na pewno w nim będzie. Moja niezmienna podpowiedź jest taka, żeby robiący plebiscyt go rozszerzali i dzięki wielu kategoriom doceniali wszystkich, którzy na to zasługują. Ale zobaczymy czy pójdą w tę stronę.

Ty do walki o bycie w topce plebiscytu wrócisz za rok? Pamiętam, jak po czwartym miejscu na MŚ w Budapeszcie zdenerwowany rzuciłeś na odchodne grupce polskich dziennikarzy: "Za dwa lata jest Tokio, tam se wezmę szósty tytuł. Dziękuję". Na ile to były emocje w tamtej chwili, a na ile przekonanie, że jeszcze wrócisz do wygrywania, że wszystkich coraz mocniej wyglądających rywali będziesz tak przerzucał, że żaden ci nie podskoczy?

- Oczywiście że mam w sobie takie przekonanie. Jak najbardziej! Rok 2023 był zdrowotnie najtrudniejszy w moim życiu. Miałem bardzo dużo chorób. Dwa covidy zostawiły okrutne następstwa, po tym wszystkim było jeszcze m.in. zapalenie gardła i problemy z oczami, ze spojówkami. Podjąłem walkę, mimo że byłem totalnie nieprzygotowany do mistrzostw świata. Bez formy rzuciłem 80 metrów, czyli granicę przyzwoitości. Gdybym jeszcze w Budapeszcie po eliminacjach nie skręcił kostki, to w finale mógłbym dać jeszcze więcej. Ze skręconą kostką i po tylko siedmiu tygodniach treningu wyszło 80.00 m i czwarte miejsce.

Jak ty tę kostkę skręciłeś?

- Wychodziłem ze stadionu i miałem pecha. Stadion był źle opisany, krawężniki i uskoki nie były odpowiednio oznaczone. Wychodziliśmy ze stadionu w kilka osób i praktycznie każdy się co chwilę potykał, a ja na jednym z nieoznaczonych zjazdów tak skręciłem kostkę, że chociaż od razu sam ją sobie nastawiłem, to czuję ją dziś, czyli dwa miesiące później. Przed finałem kostkę poddawaliśmy zabiegom, mroziliśmy ją, ale ból i dyskomfort były duże. Startowałem z kostką zawiniętą na sztywno, a dziś jak się trochę ruszam, wożąc sobie ziemię na ogród, to wyraźnie ją czuję. Ale pomęczę się jeszcze przez dwa tygodnie, a za dwa tygodnie będę już miał swojego fizjoterapeutę na obozie i całą ruchomość sobie przywrócimy.

Ruszasz z przygotowaniami do sezonu olimpijskiego już z początkiem listopada?

- Tak, 1 listopada spotykamy się w Karpaczu i zaczynamy.

Mówisz, że Ty będziesz wszystkich przerzucał, a nie myślisz, że jednak może być tak, że Ethan Kazberg zdominuje rzut młotem na lata i wszystkim zostanie walka tylko o srebrne i brązowe medale? Ten Kanadyjczyk ma 21 lat i choć Szymon Ziółkowski bez wahania mówi, że dla niego podejrzany jest progres, jaki robi nowy mistrz świata, to po tym jak Katzberg przeniósł w 2023 roku swoją życiówkę z poziomu 76.36 m na 81.25 m chyba trzeba się spodziewać, że jeszcze dużo dołoży?

- Nie dołoży. Magia jest, ale nie aż taka. To już nie będzie człowiek znikąd. Teraz pojawią się obciążenia pozasportowe, teraz będzie presja. W tym sezonie pomogło mu, że jest młody, ten jego progres był - tak jak Szymon mówi - z kosmosu, ale już dalej tak nie będzie. I nieważne czy wierzymy, czy nie wierzymy, że to wszystko było zrobione na czysto, swoje trzeba będzie zrobić. To jest totalnie poza nami, my mamy zadanie mnie przygotować. Gdybym przed mistrzostwami świata w Budapeszcie miał jeszcze dwa tygodnie czasu, to rzuciłbym w konkursie 82 metry i spokojnie bym to wygrał. Taki był plan, nie udało się, ale w 2024 roku będziemy mieli mistrzostwa Europy i igrzyska olimpijskie, tam pojadę po to, żeby wziąć złote medale, wpakować je do kieszeni i tyle. Na pewno nie będę się patrzył na to, jak młody rzuca. Rywali mam mocnych, więc sam muszę być mocniejszy od nich. Na pewno Norweg Henriksen [wicemistrz olimpijski z Tokio - red.] będzie chciał się odgryźć za słabszy sezon z kontuzją, na pewno Wojtek Nowicki będzie miał co udowodnić po tym, jak na mistrzostwach świata wypadł poniżej oczekiwań.

Został wicemistrzem świata!

- A myśleliśmy, że to wygra, że jeżeli ja nie dam rady, to on zdobędzie złoto. Wiem, że on się cieszy z drugiego miejsca, ale dla mnie to jest takie trochę niesportowe. Tam są pretensje do całego świata, trenerka się maże, że się o nim nie mówi, że się go nie docenia. No ale jeżeli on jest zadowolony z drugiego miejsca, jeżeli jest wręcz przeszczęśliwy, to sami sobie odpowiadają na pytanie, dlaczego nie mają aż takiej popularności.

W każdym razie obok Kanadyjczyka, Norwega i Wojtka z mocnych rywali mam Węgra Halasza, który się jakoś ogarnął po kontuzjach, po problemach i ponad 80 metrów rzucił, co mu dało brązowy medal w Budapeszcie. Będzie Francuz Quentin Bigot, który miał operację kręgosłupa i którego wziąłbym pod lupę, bo lubił sobie brać doping, więc podejrzewam, że teraz też może chcieć się wzmocnić, zwłaszcza że igrzyska będą w Paryżu, więc może chcieć postawić wszystko na jedną kartę.

Oczywiście nie chcę nikogo oczerniać, będę pracował na swoją formę, a nawet jeśli ewentualne działania śledczych będą tak skuteczne jak tych, którzy przez lata sprawdzali Lance'a Armstronga, to mnie to co najwyżej rozbawi, a nie poważnie zainteresuje. Bo to jest poza mną, poza moim światem.

A interesuje cię czy na igrzyskach w Paryżu wystartują rywale z Rosji i Białorusi, czy to też jest poza twoim światem?

- Jeśli oni będą na igrzyskach, to na pewno będą słabi. Ale mam nadzieję, że ich nie będzie. Nie powinni mieć prawa startu. Nie można do tego dopuszczać. Wojna nie trwa od wczoraj, sportowcy mieli czas, żeby zmienić barwy narodowe, żeby nie reprezentować krajów, które robią takie rzeczy. Mogli wystąpić z prośbą o reprezentowanie innego kraju i można było to załatwić tak, żeby nowe kraje reprezentowali bez karencji, od razu. Ale po co mają się sprzeciwiać Putinowi, skoro mają u niego dobrze? A skoro mają tak dobrze, to niech im zrobi własne igrzyska, niech im rozda miliony dolarów i niech będą zadowoleni. Jeżeli oni wystartują na igrzyskach w Paryżu, to będzie to chamstwo w biały dzień! To będzie żenujące.

Załóżmy, że zrealizujesz swój plan i wygrasz igrzyska w Paryżu, a następnie MŚ w Tokio. Będziesz miał wtedy 36 lat i co - skończysz karierę?

- Na pewno będę rzucał do igrzysk Los Angeles 2028. Po drodze będą mistrzostwa Europy w Polsce, w Chorzowie, te dwie imprezy zapowiadają się zbyt fajnie, żeby mnie na nich nie było. Warto wytrwać, zresztą, do czterdziestki muszę w sporcie być, bo wcześniej nie dostanę emerytury.

Mówisz o świadczeniu za medal olimpijski? Ono nie jest wypłacane po 35. roku życia?

- Tak było do Pekinu, do igrzysk w 2008 roku, a dla medalistów z Londynu, z 2012 roku, emerytura jest już wypłacana dopiero wtedy, gdy skończą 40 lat. Szymon Ziółkowski załapał się na wcześniejszą emeryturę [zdobył olimpijskie złoto na igrzyskach Sydney 2000 - red.], a ja muszę popracować dłużej.

I w ten sposób na koniec wracamy do plusów i minusów rynku, na którym pieniądze zarabiał twój trener w porównaniu z rynkiem, na którym zarabiasz ty.

- No tak, śmiejemy się, ale Szymek też rzucał praktycznie do 40. roku życia. I ja jak najbardziej do czterdziestki zamierzam pociągnąć.