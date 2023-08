Polak zadziwił. Europa czekała na to 32 lata. "Ten chłopak pobije mój rekord"

To jest stopklatka jak ze starych, fenomenalnych czasów Usaina Bolta. Tylko że w roli supersprintera widzimy Polaka. 17-letni Marek Zakrzewski w takim stylu wpadł na metę biegu na 200 metrów na mistrzostwach Europy do lat 20 w Jerozolimie.

REKLAMA

Zobacz wideo Pia Skrzyszowska zdobyła tytuł mistrzyni Polski, choć "biegi były słabe"

Timo Spiering zdobył srebrny medal, ustanawiając swój nowy rekord życiowy - 20.97 s i widać, jak dużo stracił do naszego zwycięzcy. Holender jest starszy od Polaka o prawie dwa lata. Na tym etapie rozwoju to powinna być jego spora przewaga. Ale to Zakrzewski ma ogromną przewagę nad nim i nad wszystkimi.

Wielki wyczyn Polaka. Brawo, brawo. Popis na ME [WIDEO]

Polak jak gwiazda sprintu sprzed wielu lat

Zakrzewski wygrał te 200 metrów z czasem 20.63 s - drugim najlepszym w historii naszej juniorskiej lekkoatletyki - a gdyby na ostatnich metrach się nie rozluźnił i nie wpadał na matę z uniesionymi rękami w geście zwycięstwa, to może skończyłby z wynikiem lepszym nawet niż 20.54 s.

Ale na bicie przeróżnych rekordów Zakrzewski będzie miał jeszcze dużo czasu. Wspomniane 20.54 s przebiegł Karol Zalewski w 2012 roku, gdy był 19-latkiem. Zakrzewski w grudniu skończy dopiero 18 lat. On jeszcze za rok będzie juniorem. A do świata seniorskiego biegania wejdzie już za kilka dni na MŚ w Budapeszcie (jest zawodnikiem sztafety 4x100 m) jako pierwszy junior od 1991 roku, który na ME w tej kategorii wiekowej wygrał zarówno 100, jak i 200 metrów. Poprzednio takim wyczynem mógł się pochwalić Darren Campbell. Fani lekkoatletyki na pewno pamiętają, że Brytyjczyk był gwiazdą sprintu na przełomie XX i XXI wieku. Indywidualnie wywalczył m.in. olimpijskie srebro na 200 metrów i brąz MŚ na 100 m. Z kolegami ze sztafety był mistrzem olimpijskim (4x100 m), a na ME rządził choćby 25 lat temu w Budapeszcie, gdzie setkę wygrał i solo, i w drużynie.

Rekordy z brodą czekają. "Spokojnie"

Czy Zakrzewski może być jak Campbell? Na pewno po drodze będzie musiał pokonać mnóstwo przeszkód. Ale "na pewno" możemy też wstawić przed "może". Talent ma nieprzeciętny.

- Zobaczyłem tylko przebieżkę Marka i po prostu wiedziałem, że to będzie świetny sprinter - mówił nam przed rokiem trener Tomasz Czubak. Do niego Marek trafił jako 11-latek. - Nauczycielka WF-u ze szkoły podstawowej go przyuważyła i podesłała go do mnie na treningi klubu AML Słupsk. I już został, już go nie wypuściłem. To naturalny, rytmowy talent - opowiadał nam Czubak.

To dlatego Adrianna Sułek nie wystąpi na MŚ. Co za nowina!

Czubak to rekordzista Polski na 400 metrów. W 1999 roku na mistrzostwach świata w Sewilli zdobył złoto z kolegami ze sztafety 4x400 m, a indywidualnie przebiegł jedno okrążenie w czasie 44,62 i do dziś nikt inny w Polsce nie umie pobiec szybciej.

Dzień później na tamtych samych MŚ w Sewilli Marcin Urbaś został jedynym w historii Polakiem, który na 200 metrów złamał granicę 20 sekund. Jego rekord kraju to 19.98 s. Jeszcze starszy jest rekord Polski na 100 metrów - w 1984 roku setkę w czasie 10.00 pokonał Marian Woronin. Czy Zakrzewski pobije te rekordy z brodą? A może nie "czy?", tylko "kiedy?".

- Ten chłopak pobije mój rekord. Złamie 10 sekund. Super, że prowadzi go Czubak, który świetnie się zna na sprincie - nie ma wątpliwości Woronin. A trener Czubak woli mówić mniej. I robić więcej.

Rok temu gdy Zakrzewski wygrał 100 metrów na ME do lat 18, jego trener w rozmowie ze Sport.pl prosił: - Spokojnie. Jestem zwolennikiem robienia małych kroków, a nie skakania. Bo nagle można się znaleźć nad przepaścią. I wtedy nie ma odwrotu - tłumaczył. - Od 10.32 do 10.00 s jest jeszcze naprawdę daleko. Wielu ludzi mnie teraz pyta, czy Marek złamie barierę 10 sekund i rozumiem, że ludzie o tym myślą, ale ja naprawdę nie. Ja chcę, żeby Marek się dalej poprawiał małymi krokami, tak jak mówię. Mam pomysł, co można i co warto robić dalej - dodawał.

Uciekła przed Łukaszenką. Może reprezentować Polskę. Przełom

Gwiazda jeszcze nie skończyła

Teraz Czubak nawet nie zareagował na przesłane SMS-em gratulacje. Nic dziwnego, mistrzostwa trwają, przed Zakrzewskim jeszcze start w sztafecie. 4x100 m. Ale i bez rozmowy z trenerem widać, że pomysł na to, co można i co warto robić dalej faktycznie miał i że ten pomysł wypalił. Przed rewelacyjnym finałem 200 metrów Zakrzewski wygrał setkę w stylu równie dobrym. Czasem 10.25 s ustanowił nowy rekord Polski juniorów. A poprawa życiówki z 10.32 na 10.25 s to wcale nie jest taki mały krok.

- W tej chwili czuję się jak wielka gwiazda lekkoatletyki. Mam dwa złote medale, na 100 i 200 metrów, a przecież jestem tu jednym z najmłodszych zawodników - cytowała Zakrzewskiego oficjalna strona European Athletics po jego drugim złocie.

Zakrzewski przyznawał też skromnie, że kiedyś chciałby pojechać na igrzyska i że po prostu być na igrzyskach to jego największe marzenie. Markowi i przy okazji samym sobie życzymy, żeby on na igrzyska nie tylko jeździł, ale żeby kiedyś walczył na nich o wielkie rzeczy.