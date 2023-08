Wielki wyczyn Polaka. Brawo, brawo. Popis na ME [WIDEO]

W Jerozolimie trwają właśnie lekkoatletyczne mistrzostwa Europy do lat 20. W rywalizacji bierze udział sporo reprezentantów Polski, którzy systematycznie dopisują kolejne medale do dorobku. Dwa krążki dorzucił ogromny sprinterski talent Marek Zakrzewski.

Zakrzewski ponownie zachwycił na ME U20. Drugi złoty medal

W środę niespełna 18-letni sprinter wywalczył złoty medal w biegu na 200 metrów. Zakrzewski pewnie wygrywał wszystkie biegi i awansował do finału jako główny faworyt do zwycięstwa. Zgodnie z przewidywaniami tam również okazał się najlepszy. Polak dobiegł do mety z czasem 20.68 s, bijąc przy okazji rekord życiowy. Drugiego na mecie Holendra Timo Spieringa wyprzedził o 34 setne sekundy. Brązowy medal wywalczył Włoch Daniele Groos.

Pierwsze złoto wywalczył we wtorek na dystansie 100 metrów. Tam również wyższość Zakrzewskiego nad rywalami była widoczna od samego początku. W finałowym biegu Polak nie dał rywalom żadnych szans i wygrał z czasem 10.25 sekundy. Jest to nie tylko jego nowy rekord życiowy, ale również rekord kraju w tej kategorii wiekowej. Na drugiej pozycji uplasował się Isak Hughes ze Szwecji (10.31), a podium uzupełnił Sean Anyaogu z Wielkiej Brytanii (10.34).

Polscy lekkoatleci podczas zmagań w Jerozolimie wywalczyli jak do tej pory pięć medali. Oprócz dwóch złotych krążków Zakrzewskiego reprezentacja ma w dorobku dwa srebrne i jeden brązowy. Srebrne medale wywalczyły Zuzanna Maślana (pchnięcie kulą) i Zuzanna Wiernicka (bieg na 3000 metrów), a brązowy Maksymilian Szwed (bieg na 400 metrów).