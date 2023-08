Hiobowa wieść przed MŚ w Budapeszcie. Nasza wielka nadzieja na medal zostaje w kraju

Już tylko kilka dni dzieli nas od rozpoczęcia najważniejszej imprezy w tegorocznym kalendarzu lekkoatletycznym. Mowa o mistrzostwach świata, które tym razem odbędą się w Budapeszcie. We wtorek Polski Związek Lekkiej Atletyki ogłosił 67-osobową reprezentację, która powalczy o jak najlepsze wyniki. W tym gronie zabrakło jednej z największych gwiazd poprzedniego sezonu.

Mistrzostwa świata bez Adrianny Sułek. Potwierdził się najczarniejszy scenariusz

W rywalizacji siedmioboistek nie wystąpi Adrianna Sułek. Wicemistrzyni Europy z ubiegłego roku boryka się w tym sezonie z problemami zdrowotnymi. Choć w czerwcu udało jej się sięgnąć po mistrzostwo Polski, sukces ten rodził się w bólu. - Nie sztuką jest wygrać, gdy wszystko idzie jak z płatka. Wygrałam, mimo ogromnego buntu organizmu - stwierdziła po zawodach. Jej udział w mistrzostwach świata stanął w tym momencie pod ogromnym znakiem zapytania. Niestety w czwartek obawy kibiców się potwierdziły.

Z powodu problemów zdrowotnych Sułek zrezygnowała wcześniej z udziału z Drużynowych Mistrzostwach Europy, które były częścią igrzysk europejskich w Krakowie. Zrezygnowałam z udziału w DME. - Wynik, niemoc, bezsilność, chęci co niemiara. Nie chcę przyznawać się do stanu zdrowia, bo odnoszę wrażenie, że jak to wybrzmi to stanie się rzeczywistością, której nie będę mogła wypierać. Jesteście ze mną na dobre i złe, na pewno uszanujecie ten, właśnie taki, jedyny mój komentarz w tej sprawie. Wierzcie tak jak ja w szczęśliwe zakończenie tego sezonu - napisała w mediach społecznościowych.

W Budapeszcie Polskę w siedmioboju będzie reprezentować Paulina Ligarska. Rywalizacja na mistrzostwach świata odbędzie się w dniach 19-27 sierpnia.