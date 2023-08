Zakazane barwy narodowe na MŚ w Budapeszcie. Dziennikarze dostali wytyczne

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce rozpoczną się 19 sierpnia. Do tego czasu akredytowani dziennikarze otrzymają spis zasad pracy na stadionie oraz w strefie mieszanej. Wśród nich znajdzie się zakaz noszenia koszulek i innych części garderoby z symbolami narodowymi.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Linkiewicz zmieniła się nie do poznania. "Byłam na dnie" [Reportaż]

Wszystko to pochodna trwającej od 1,5 roku wojny w Ukrainie. Na mistrzostwach świata nie wystartują zawodnicy z Rosji, jednak dziennikarze z tego kraju mogli ubiegać się o akredytacje. W obawie przed konfliktami w trakcie turnieju organizatorzy postanowili zakazać epatowania symbolami narodowymi.

PZPN potwierdził. Zmiany, zmiany, zmiany. Reakcja na skandale. Jest nowy szef

"Noszenie przez dziennikarzy koszulek reprezentacji narodowej lub odzieży noszonej przez aktywnych kibiców jest niewłaściwe w miejscach specjalnie przeznaczonych do pracy z mediami na arenach sportowych" - czytamy w oświadczeniu World Athletics przesłanym do rosyjskiej agencji prasowej TASS.

Jeśli przedstawiciele organizatora zauważą dziennikarza w stroju z symbolami narodowymi, będą mieli prawo prosić go o zdjęcie tej części garderoby.

Zakaz symboli na MŚ w lekkoatletyce

"W miejscach pracy obowiązuje też zakaz spożywania alkoholu. Każdy przedstawiciel mediów przy stwierdzeniu stanu nietrzeźwości alkoholowej lub narkotykowej zostanie pozbawiony akredytacji i wyprowadzony poza teren pracy" - dodano w oświadczeniu.

Dopuszczenie rosyjskich dziennikarzy do obsługi zawodów, to jedyne ustępstwo ze strony World Athletics. Mimo że wiele federacji złagodziło stosunek do sportowców z Rosji i Białorusi i pozwoliło im na start w zawodach bez flagi i hymnu narodowego, to na MŚ w lekkoatletyce zawodników z tych krajów nie będzie.

Grzegorz Lato bez ogródek. Doradza Santosowi. "Nie możemy zakłamywać rzeczywistości"

Obecność dziennikarzy z Rosji na zawodach to niespodzianka. World Athletics przyznaje akredytacje przy współpracy z krajowymi związkami. Początkowo wydawało się więc niemożliwe, że dziennikarze z Rosji zostaną wpuszczeni na teren rywalizacji. Organizacja zmieniła jednak zdanie na początku roku.

MŚ w lekkoatletyce potrwają od 19 do 27 sierpnia w Budapeszcie.