Łukaszenka otworzył igrzyska. Kompletny odlot i brednie. "Świetlana przyszłość"

Rosja i wspierająca ją Białoruś po wywołaniu wojny w Ukrainie słusznie zniknęły ze świata sportu. Wciąż nie jest jasne, czy zostaną dopuszczone do rywalizacji na przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Na razie oba kraje zorganizowały własną imprezę, na którą prowokacyjnie zaprosiły Stany Zjednoczone czy Australię - II Igrzyska Wspólnoty Niepodległych Państw, które w sobotę oficjalnie rozpoczęły się w Mińsku.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Swoboda pobiegła najszybciej w karierze i złamała granicę 11 sekund! "Jestem gotowa na więcej"

Uciekła przed Łukaszenką. Może reprezentować Polskę. Przełom

Aleksandr Łukaszenka podczas oficjalnego otwarcia imprezy przekonywał, że igrzyska WNP przyciągną przed telewizory miliony ludzi na całym świecie. - Wszyscy zobaczą nowoczesne areny, silnych sportowców, czystą rywalizację i nowe rekordy. A co najważniejsze: wielkie międzynarodowe zainteresowanie tymi igrzyskami, bo żadne sankcje czy intrygi polityczne nie pozbawią nas tego święta. To jest niemożliwe. Świat jest mały, współzależny, wzajemnie połączony. I tylko szaleńcy próbują zerwać te więzi - stwierdził białoruski dyktator.

Łukaszenka: Mamy przed sobą świetlaną przyszłość

Rosjanie od początku wojny próbują wszystkim wmówić, że ich sportowcy są nie tylko pokrzywdzeni, lecz także przy tym najlepsi na świecie. I że reszta świata obawia się rywalizacji z nimi i dlatego Zachód tylko czekał na to, by przy pierwszej lepszej okazji wypchnąć ich na margines. Taka narracja to oczywiście propaganda - głównie na użytek wewnętrzny - którą od lat sprawnie stosuje także Łukaszenka. Nie inaczej jest teraz, przy okazji igrzysk WNP.

- Zachód stara się skreślić silnych konkurentów ze świata sportu, ale my mamy przed sobą świetlaną przyszłość. Bo ta przyszłość jest w naszych rękach. Bez względu na to, jak bardzo ten świat stara się to nam odebrać. To zabijanie ducha sportu i znaczenia ruchu olimpijskiego. To oznaka słabości, strachu, rozgoryczenia i bezsilności. Jestem przekonany, że teraz nas oglądają, słuchają i wyciągają wnioski. To uznanie siły naszych wartości, które podziela zdecydowana większość ludzi na tej planecie, w tym zwykli Europejczycy i Amerykanie - zaklinał rzeczywistość Łukaszenka.

Putin wysłał depeszę. "Jestem przekonany"

Łukaszenka przemawiał w sobotę w Mińsku. Wtedy na stronie Kremla pojawiła się też depesza podpisana przez Władimira Putina, z której także wylała się reżimowa propaganda.

"Cieszy fakt, że pierwsze igrzyska krajów WNP, które odbyły się w 2021 roku z inicjatywy Rosji, odniosły sukces, otrzymały wszechstronne wsparcie i stały się ważnym wydarzeniem w sportowym kalendarzu. Obecne igrzyska znacznie rozszerzyły swoją geografię, zjednoczyły tysiące uczestników, ich trenerów, mentorów i kibiców w białoruskich miastach. Jestem przekonany, że II igrzyska WNP w przekonujący sposób zademonstrują swój twórczy i konsolidujący potencjał. Posłużą rozwojowi międzynarodowej współpracy humanitarnej, wzmocnieniu kontaktów osobistych, międzyludzkich i oczywiście przyczynią się do popularyzacji sportu, propagowania słusznych wartości i aktywnego tryb życia zwłaszcza wśród młodzieży" - podkreślił Putin.

Skandal na korcie. Półfinał turniej ATP przerwany. "To irytujące. Marnują czas"

Pierwsza edycja igrzysk WNP odbyła się dwa lata temu w rosyjskim Kazaniu. Jak sama nazwa wskazuje, biorą w niej udział państwa należące do grupy były republik Związku Radzieckiego - m.in. Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Kazachstan czy Azerbejdżan. W tym roku białoruska i rosyjska propaganda podkreślają, że w imprezie startuje ponad dwa tysiące sportowców. Również spoza WNP - przykładowo z Kuby czy Wenezueli.