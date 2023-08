Wielki osłabienie polskiej kadry. Medalistka igrzysk nie wystąpi na MŚ. Co ze sztafetą?

Anna Kiełbasińska zakończyła sezon. Biegaczka, która w tym roku wywalczyła dwa brązowe medale podczas halowych mistrzostw Europy w Stambule, ostatnimi czasy zmagała się z kontuzją ścięgna Achillesa. Z tego powodu zabrakło jej podczas mistrzostw Polski w Gorzowie Wielkopolskim. Decyzję podjęła tuż przed mistrzostwami świata w Budapeszcie, które odbędą się między 19 i 27 sierpnia. To fatalna wiadomość dla naszej sztafety 4x400 m.

Anna Kiełbasińska ogłosiła. To koniec sezonu. "To nie jest drogą na szczyt"

W sobotę ogłosiła bolesną wiadomość. "Tak, tak. To będzie ten post. Pomimo kolejnych prób, ciągłego siłowania się i przeciągania liny przez tak naprawdę pół roku, na tuż przed MŚ podjęliśmy decyzje o zakończeniu sezonu. Wiem, że próbowałam, wiem, że chciałam, wiem, że zrobiłam naprawdę wiele, ale też wiem, że bycie ignorantką do tego co twoje ciało stara ci się zakomunikować (a właściwie desperacko krzyczy na ciebie) nie jest z pewnością drogą na szczyt" - napisała na Instagramie.

"My sportowcy mamy w sobie ten upór, ta czasami chora ambicje. Serio czasami myślimy sobie, że jesteśmy niezniszczalni, że jeszcze troszkę, jeszcze troszkę i dam radę. Ta cecha oczywiście nie jest zła, to dzięki niej robimy te niesamowite rzeczy, ale czasami nas oślepia i prowadzi do jeszcze gorszych skutków. Nie chce dramatyzować, jeżeli chodzi o mój przypadek, ale tak, to jest ten czas, w którym przyznaje, że dzisiaj trzeba odwdzięczyć się ciału za to, co robiło przez ostatnie lata. Tym bardziej, że przyszły rok zamierzam znowu je wrzucić na najwyższe możliwe obroty i powiem Wam, że już dzisiaj wiem i czuje to głęboko w sobie, że będzie super. Niezmiennie trzymajcie kciuki za nasz ekipę na MŚ w Budapeszcie, ja będę" - zakończyła.

Wiadomość ta to prawdziwy dramat dla polskiej sztafety 4x400 m. Wcześniej bowiem z powodu urazów z dalszych startów w tym sezonie, a co za tym idzie, również z mistrzostw świata zrezygnowała Justyna Święty-Ersetic, a kilka dni temu - Iga Baumgart-Witan. Z kolei Małgorzata Hołub-Kowalik w tym sezonie nie biega, ponieważ spodziewa się dziecka. Oznacza to, że ze srebrnej sztafety z igrzysk olimpijskich w Tokio pozostała nam już tylko Natalia Kaczmarek.

Anna Kiełbasińska oprócz srebrnego medalu z Tokio ma także w dorobku srebro mistrzostw świata w Dosze (2019). Oba w sztafecie. Z kolei w mistrzostwach Europy w 2022 r. w Monachium sięgnęła po dwa srebra w sztafecie 4x400 i 4x100 m oraz brąz indywidualnie na 400 m.