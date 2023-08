Bohater skandalu roku zawieszony. "Naruszył warunki odbywania kary"

Jakub Krzewina w zeszłym roku został zdyskwalifikowany na 15 miesięcy przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS) za trzykrotne naruszenie zasad podawania danych pobytowych, które jest koniecznie ze względu na testy antydopingowe. W sylwestrową noc 33-latek wywołał kolejne poruszenie, ponieważ miał pobić innego sportowca Sebastiana Urbaniaka, u którego doszło do złamania kości piszczelowej. Teraz spotykają go kolejne problemy.

Jakub Krzewina zawieszony na kolejne 15 miesięcy. Szef POLADA wyjaśnił powody

3 sierpnia okazało się, że do 15-miesięczna kara Krzewiny zostanie przedłużona o tę samą długość. W związku z tym lekkoatleta nie będzie mógł pojawić się na starcie aż do marca 2025 roku. Tym samym opuści igrzyska olimpijskie w Paryżu i może już nigdy nie pojawić się na starcie zawodów. Po zakończeniu kary będzie miał bowiem 35 lat. Co ciekawe, zawodnik dowiedział się o zawieszeniu od znajomych i z internetu.

Można było przypuszczać, że przedłużenie zawieszenia ma związek z poprzednim naruszaniem zasad antydopingowych, a może również z wydarzeniami z sylwestra z Kruszwicy. Wszystko wyjaśnił jednak szef Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA), Michał Rynkowski.

- Zawodnik naruszył warunki odbywania kary poprzez pełnienie funkcji trenera w jednym z klubów sportowych. W konsekwencji kara nałożona za naruszenie wymogów dotyczących podawania danych pobytowych zaczęła biec od początku - przekazał szef POLADA w rozmowie z TVP Sport.

Jakub Krzewina pełnił funkcję trenera w klubie KKS Wiara Poznań. Trzykrotny medalista mistrzostw Europy w sztafecie 4x400 metrów i uczestnik igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro i Tokio posiada tytuł instruktora Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.