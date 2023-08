Już 19 sierpnia rozpocznie się najważniejsza impreza sezonu dla lekkoatletów. Mowa o mistrzostwach świata, których gospodarzem będzie w tym roku Budapeszt. Zawodnicy będą rywalizować na nowo wybudowanym Narodowym Centrum Lekkoatletyki, które powstało nad brzegiem Dunaju. Trzeba przyznać, że obiekt robi ogromne wrażenie.

Arena lekkoatletycznych mistrzostw świata robi wrażenie. Organizatorzy liczą na tłumy

Stadion powstał w przemysłowej części Budapesztu i został oddany do użytku miesiąc temu. Modernizacja terenu rozpoczęła się pod koniec 2020 roku i kosztowała łącznie ponad 525 milionów euro (w przeliczeniu to ok. 2,3 mld zł). Trybuny mogą pomieścić nawet 36 tys. widzów.

- Wcześniej był to zanieczyszczony obszar przemysłowy niedostępny dla ludzi. Teraz jest to wspaniały kompleks sportowy, obejmujący nie tylko Narodowe Centrum Lekkoatletyki, ale także otaczający go teren zielony o łącznej powierzchni 10,5 hektara. To prawdziwy cud. Gdyby nie było tam imprezy sportowej, nadal warto byłoby się tam wybrać. Ze względu na bliskość Dunaju, ten widok jest urzekający - podsumował w rozmowie z portalem nemzetisport.hu węgierski sekretarz stanu do spraw sportu Adam Schmidt.

W mistrzostwach świata weźmie udział ponad 2000 sportowców z 200 krajów. Gospodarze spodziewają się, że zmagania lekkoatletów obejrzy łącznie 300 tys. kibiców z całego świata. Organizatorzy są na bardzo dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim będzie wypełnienie trybun w 100 proc. Według informacji spływających z Budapesztu sprzedaż biletów utrzymuje się na wysokim poziomie, a wykupionych zostało już 250 tys. wejściówek. W Budapeszcie mają nadzieję, że będzie to największa sportowa impreza w historii kraju.

Mistrzostwa świata w Budapeszcie odbędą się w dniach 19-27 sierpnia.

