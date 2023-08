A wszystko zaczęło się od informacji hiszpańskiego portalu El Digital Sur, który odkrył w połowie lipca, że nazywana "pupilkiem Putina" Jelena Isinbajewa wyjechała z rodziną z Rosji i zamieszkała na hiszpańskiej Teneryfie. Potwierdzono też, że legenda skoku o tyczce, której zarzuca się zagorzałe popieranie prezydenta Rosji, ma na hiszpańskiej wyspie okazałe nieruchomości.

To wszystko sprawia, że Jelena Isinbajewa w Rosji obrywa obecnie ze wszystkich stron. Ta związana z prezydentem Władimirem Putinem krytykuje ją za wyjazd z ojczyzny. Strona opozycyjna z kolei jest zdania, że Isinbajewa za wspieranie Putina powinna zostać objęta sankcjami i w ogóle wydalona z Hiszpanii.

"Kochani, rzadko reaguję na jakiekolwiek wiadomości lub artykuły związane z moim nazwiskiem, ale tym razem daję wam prawdę. Do 2018 roku występowałam w CSKA. Otrzymywałam wysokie nagrody i tytuły za wybitne osiągnięcia sportowe. Te stopnie wojskowe, o których dzisiaj się mówi, są nominalne, ponieważ nie jestem i nigdy nie byłam w służbie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Tak jak nigdy nie byłam deputowaną do Dumy Państwowej ani członkinią żadnej partii. Moim powołaniem jest sport" - broniła się z kolei na Instagramie sama zainteresowana.

Ekipa Nawalnego: Jelena Isinbajewa wyjechała na Teneryfę 2,5 tygodnia po wybuchu wojny na Ukrainie

We wciąż gorącej sprawie Isinbajewej ciągle pojawiają się nowe informacje. Teraz opublikowała je ekipa opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Śledztwo przez nią przeprowadzone ma potwierdzać, że Jelena Isinbajewa i jej rodzina wyjechali z Rosji na Teneryfę zaledwie 2,5 tygodnia po rosyjskiej agresji na Ukrainę!

Wynika z niego, że 10 marca 2022 roku Isinbajewa odwiedziła biuro prawnika Gonzalo Velohina Barriosa, gdzie wraz z nim została sfotografowana na tle flag Rosji i... Ukrainy. Miało to się odbyć podczas przekazywania dokumentów na zamieszkanie na Teneryfie. Według ekipy Nawalnego Isinbajewa miała wtedy dostać pozwolenie na stały pobyt w Hiszpanii, a być może nawet hiszpańskie obywatelstwo.

Te informacje jeszcze wymagają potwierdzenia, ale wiele wskazuje na to, że Isinbajewa szybko zorientowała się, do czego doprowadziło jej poparcie dla Władimira Putina i co może wynikać dla niej z inwazji Rosji na Ukrainę.