Koniec kariery Polaka? Bohater skandalu roku w lekkoatletyce zdyskwalifikowany

Ostatnie 12 miesięcy to bardzo trudny okres dla Jakuba Krzewiny. Najpierw został zdyskwalifikowany na 15 miesięcy przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS) za trzykrotne naruszenie zasad podawania danych pobytowych, które jest koniecznie ze względu na testy antydopingowe. Następnie doszło do wielkiego skandalu, jakim okazała się być bójka pomiędzy nim a Sebastianem Urbaniakiem, do której doszło w sylwestra w Kruszwicy. Tam Krzewina miał pobić Ubraniaka tak, że ten doznał złamania kości piszczelowej, a powodem starcia miała być Ewa Swoboda.

Jakub Krzewina zdyskwalifikowany na kolejne 15 miesięcy

Nasz 400-metrowiec ma już zatem karę 15 miesięcy dyskwalifikacji, tylko że teraz wydłuża się ona o kolejne 15. W związku z tym Krzewina nie będzie mógł pojawić się na starcie aż do marca 2025 roku, a wówczas będzie miał 35 lat. Wyklucza to także jego możliwość udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

Bójka polskich lekkoatletów. Jest opinia psychiatryczna

Co ciekawe Krzewina o dodatkowym zawieszeniu dowiedział się... na meczu Lecha Poznań. Polak wybrał się bowiem na spotkanie "Kolejorza" z Żargilisem w Kownie, ponieważ jest jego zapalonym kibicem, a nawet "kibolem", bo też tak siebie określa w mediach społecznościowych. "Ktoś wie za co przedłużyli mi to zawieszenie? Piękna sprawa dowiedzieć się o tym z Internetu i od znajomych pytających mnie na sektorze gości w Kownie o co chodzi" – napisał na Twitterze.

Dyskwalifikacje, kontuzje, skandale. To koniec kariery dla Krzewiny?

Krzewina tymczasowo zawieszony był już w kwietniu 2021 przez postępowanie ws. naruszenia przepisów antydopingowych. Wówczas je anulowano, dzięki czemu mógł wystąpić na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Na dodatek Krzewiny w ostatnim czasie nie omijają kontuzje. Dlatego istnieje możliwość, że biegacz podejmie decyzję o zakończeniu kariery.

Krzewina zabrał głos ws. bójki z Urbaniakiem. Ostro skomentował działania prokuratury

Ta jak na razie wyglądała dosyć udanie. W 2018 roku został bowiem mistrzem świata w sztafecie 4x400, w 2014 i 2016 roku został wicemistrzem świata w tej samej konkurencji, a w 2015 roku także na hali. Ponadto brał udział w igrzyskach olimpijski w Rio de Janeiro w 2016 roku oraz w Tokio pięć lat później.