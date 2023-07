Bójka polskich lekkoatletów. Jest opinia psychiatryczna

To jedna z najbardziej pogmatwanych historii w polskim sporcie od lat. W noc sylwestrową z 2022 na 2023 rok Sebastian Urbaniak miał się bawić w Kruszwicy. W trakcie imprezy udał się do sklepu, ale po drodze miał zobaczyć w oknie jednego z mieszkań Ewę Swobodę, którą podobno darzył uczuciem, jednak gdy udał się do mieszkania, zastał tam jedynie Jakuba Krzewinę, z którym się pokłócił, a następnie pobił, w wyniku czego doznał złamania kości piszczelowej.

Wciąż trwa postępowanie sądu i prokuratury w tej sprawie, ale Krzewina już kilka miesięcy temu opublikował na Instagramie pismo, w którym stwierdził, że jest niewinny i zamierza dochodzić swoich praw przed odpowiednimi organami. Lekkoatleta "kategorycznie zaprzeczył doniesieniom o jego rzekomej niepoczytalności" podczas zdarzenia z nocy sylwestrowej. Zdaniem Krzewiny zlecone badania psychiatryczne "mają charakter stygmatyzujący i pozorny, zmierzając do bezzasadnego przerzucenia na niego, wbrew materiału dowodowemu, odpowiedzialności za zdarzenie".

Kibice poznali pierwsze opinie psychiatrów ponad miesiąc temu, a sprawą zajmuje się dział wojskowy Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe, bo Krzewina jest żołnierzem Wojska Polskiego. W czerwcu wpłynęła do prokuratury pierwsza z opinii - dotycząca oględzin oraz charakteru i rodzaju obrażeń pokrzywdzonego

Teraz do wojskowych śledczych dotarła też opinia psychiatryczna, po tym jak specjaliści przebadali Jakuba Krzewinę.

- Pan Jakub Krzewina jest obecnie poczytalny i był poczytalny w momencie zdarzenia. Może brać udział w postępowaniu prokuratorskim, a nawet ewentualnie prowadzić w rozsądny sposób samodzielną obronę na dalszym etapie, czyli w trakcie postępowania sądowego - powiedział rozmowie z portalem i.pl mjr Łukasz Kawalec z prokuratury.

- Są takie przesłanki, które determinują prokuraturę do tego, aby wywołać opinię sądowo-psychiatryczną. Takimi przesłankami mogą być: choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, inne zaburzenie psychiczne, bądź też takie okoliczności jak samoleczenie, np. odwykowe, pourazowe, przyjmowanie określonych leków. Także sama obserwacja zachowania oskarżonego, czy podejrzanego może rodzić pewne wątpliwości, co do jego stanu zdrowia psychicznego - dodał pracownik Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe, która miała wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego Krzewiny.

To jeszcze nie koniec sprawy konfliktu Urbaniak - Krzewina

Teraz śledczy oczekują na opinię dotyczącą Sebastiana Urbaniaka, którego Polski Związek Lekkiej Atletyki ukarał początkowo rocznym zawieszeniem. Jednak po apelacji zawodnika, Urbaniak może już startować w zawodach.