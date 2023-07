Mistrzostwa świata bez polskiej sztafety. Dramat. Zabrakło pół sekundy

Choć Polacy wzięli udział w finale podczas zeszłorocznych mistrzostw świata w Eugene, to nie zapewnili sobie kwalifikacji do tegorocznej imprezy w Budapeszcie. Czas zapisany w rankingu nie pozwoli im na bieg w stolicy Węgier.

Polska sztafeta nie pobiegnie na MŚ

Rok temu Polacy zajęli dziewiąte miejsce w finale, a pewny awans do kolejnej edycji MŚ na najlepsza ósemka finału. Biało-czerwoni byliby bezpieczni, gdyby nie dopisanie w ostatniej chwili Botswany do finału. Niestety, trzeba było na bieżni uznać wyższość biegaczy z Afryki. Dlatego biało-czerwoni musieli zakwalifikować się poprzez uzyskanie jak najlepszego czasu do 30 lipca, czyli do dzisiaj.

Na mistrzostwa świata pojedzie osiem najlepszych sztafet w rankingu. Polacy dość długo byli w tej grupie, ale miejsce stracili kilka tygodni temu. Na mistrzostwach Polski w Gorzowie Wielkopolskim mieli ostatnią szansę, by wrócić do tej ósemki.

W zorganizowanym biegu międzynarodowym 4 x 400 m polscy lekkoatleci walczyli z zawodnikami z RPA, Barbadosu i Słowenii. Polska sztafeta w składzie Maksymilian Szwed, Igor Bogaczyński, Karol Zalewski i Kajetan Duszyński musieli przebić rezultat 3:01.80. Niestety, nie udało się. Polacy pobiegli w czasie 3:02.36. Zabrakło im zatem ponad pół sekundy do kwalifikacji na mistrzostwa świata.

Ostatni raz męskiej sztafety 4 x 400 m zabrakło w 2019 r. Wówczas gospodarzem MŚ była Doha, stolica Kataru.

Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Budapeszcie odbędą się w dniach 19-27 sierpnia. W stolicy Węgier zobaczymy mocno odmienioną sztafetę kobiet. Justyna Święty-Ersetic, Małgorzata Hołub-Kowalik oraz Iga Baumgart-Witan zrezygnowały z występu z różnych powodów, natomiast pod znakiem zapytania stoi występ Anny Kiełbasińskiej.