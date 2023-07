Alarm przed MŚ. "Nie mam dobrej wiadomości" - pisze nasza medalistka olimpijska

W dniach 27-29 lipca w Gorzowie Wielkopolskim odbywają się 99. mistrzostwa Polski seniorów w lekkoatletyce. W zawodach biorą udział najlepsi polscy sportowcy, ale niektórzy z nich niestety musieli się wycofać z powodu problemów zdrowotnych. Tak było w przypadku wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio, Marii Andrejczyk, która z tego też powodu nie wystąpi nie wystąpi w tegorocznych mistrzostwach świata.

Podobnie jest w przypadku wicemistrzyni olimpijskiej ze sztafety 4x400 m z Tokio, Anny Kiełbasińskiej. 33-latka wycofała się ze startu w mistrzostwach Polski z powodu problemów ze ścięgnem Achillesa. Co to oznacza w kontekście mistrzostw świata w Budapeszcie, które odbędą się w dniach 19-27 sierpnia? To Kiełbasińska wyjaśniła w relacji na Instagramie.

- Cześć wszystkim. Nie mam dobrej wiadomości. Dla siebie samej też takiej nie mam, ponieważ nie zobaczycie mnie jutro w finale, mimo że bardzo bym chciała i bieg eliminacyjny [na 200 metrów - przyp. red.] biegło mi się bardzo fajnie - zaczęła Kiełbasińska. - Natomiast po samym biegu mój Achilles, który mnie już boli prawie trzy lata, z przerwami różnymi, ostatnio był mocno zaostrzony i dzisiaj po biegu ledwo, co chodzę. Podjęłam decyzję razem ze sztabem medycznym, że muszę się wycofać i zobaczymy.

- Może podejmiemy decyzję, że mistrzostwa świata będą wchodziły w grę, a może odwołamy już ten cały sezon i skupię się na leczeniu oraz regeneracji. Jest mi bardzo przykro wam to mówić, ale tak też niestety wygląda sport - zakończyła reprezentantka Polski.

W ostatnim czasie Anna Kiełbasińska wzięła udział w drużynowych mistrzostwach Europy. W biegu na 200 metrów zajęła czwarte miejsce, co było dla niej zadowalającym wynikiem. - Dla mnie mentalnie i fizycznie jest to fajna odskocznia po zeszłym roku, gdzie dla mnie jako sprinterki tyle razy bieganie na 400 metrów zostawiło ślad i w moim ciele, i na mojej psychice. Potrzebuję teraz troszeczkę odetchnąć, złapać wiatr w żagle, żeby dać radę do Paryża - mówiła w czerwcu. Z kolei w sztafecie mieszanej 4x400 m sięgnęła po srebrny medal podczas igrzysk europejskich w Krakowie.