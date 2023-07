Maria Andrejczyk nie pojawi się na bieżni w Gorzowie Wielkopolskim. Jak poinformował Tomasz Spodenkiewicz, statystyk i analityk lekkoatletyczny odpowiadający za konto Athletics News na Twitterze, oszczepniczka została wycofana z zawodów. To oznacza, że zabraknie jej na zbliżających się mistrzostwach świata w Budapeszcie. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio już kilka dni temu wątpiła w to, że wystartuje w mistrzostwach Polski i tym samym na MŚ

Zabraknie Andrejczyk na mistrzostwach świata

W ostatnim czasie Maria Andrejczyk zmaga się z różnymi problemami, nie tylko zdrowotnymi. Z tego względu liczba jej startów jest mocno ograniczona.

- Mam problemy, tyle że nie stricte sportowe. One wynikają z mojego zawodu, ale nie bezpośrednio. Przepraszam, ale to delikatne tematy i nie chcę o nich zbyt szczegółowo opowiadać. Zdrowie też nie dopisuje. W skrócie: ja jeszcze płacę cenę za igrzyska - za presję, stres, nadmiar emocji itd. Okazało się, że mój organizm potrzebuje znacznie więcej czasu, żeby sam się posprzątać - mówiła oszczepniczka w rozmowie z TVP Sport kilka dni temu.

Lekkoatletka nie ukrywała, że jej występ na mistrzostwach Polski w Gorzowie Wielkopolskim był niepewny. - Nie wiem, co z tym dalej zrobić i czy w ogóle starać się o wyjazd na mistrzostwa świata na siłę. Bardzo chciałam wystąpić na Diamentowej Lidze w Polsce, ale wyszło jak wyszło. Mistrzostwa Polski stoją też pod znakiem zapytania. W PZLA wszystko wiedzą, mam ich wsparcie, jestem z nimi szczera. Mam zielone światło, żeby wrócić wtedy, kiedy poczuję, że to już. Nic na siłę - przyznała.

Ostatecznie nie weźmie w udziału na MP i tym samym nie pojedzie na mistrzostwa świata do Budapesztu. Nie zdąży zrobić minimum potrzebnego do kwalifikacji na MŚ. Termin upływa 30 lipca, a trwające MP to ostatnia impreza, na której można to zrobić.

Andrejczyk rozważała rok temu zakończenie kariery oszczepniczki. - Rok temu naprawdę poczułam, że jestem wypalona. Myślałam o końcu kariery, ale porzuciłam te wątpliwości. Nadal kocham oszczep, chcę dalej rzucać. Potrzebuję tylko wystarczająco dużo czasu. Dzisiaj już wyłącznie dla siebie, a nie dla otoczenia - oznajmiła srebrna medalista z IO w Tokio.

Mistrzostwa świata w Budapeszcie odbędą się w dniach 19-27 sierpnia.