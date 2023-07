Isinbajewa wydalona. Ludzie Putina zadecydowali. "Głupia dziewczyna"

Już w poniedziałek Ogólnorosyjski Front Narodowy (ONF) informował, że zamierza wykluczyć Jelenę Isinbajewą ze swoich struktur. ONF to ruch społeczny skupiający zwolenników Władimira Putina. Utworzony został w maju 2011 roku, a Isinbajewa zasiada w jego sztabie generalnym od pięciu lat. Albo raczej "zasiadała", bo w czwartek agencja TASS - powołując się na anonimowe źródła - poinformowała, że Isinbajewa została właśnie wydalona z centrali ONF.

Burza w Rosji po słowach Isinbajewej

Wszystko zaczęło się od artykułu w hiszpańskim serwisie El Digital Sur, który dwa tygodnie temu poinformował, że Isinbajewa - była rosyjska tyczkarka, dwukrotna mistrzyni olimpijska i wciąż aktualna rekordzistka świata (5,06 m) - wraz z mężem oraz dwójką dzieci »prowadzi dyskretny tryb życia na Teneryfie«.

- Nie wiem, może po prostu wyjechała na wakacje. W końcu jest lato - bagatelizowała najpierw całą sytuację Swietłana Żurowa, była mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie szybkim, a obecnie deputowana do Dumy. - Dopóki nie usłyszę od samej Jeleny, że wyjechała z naszego kraju na zawsze, to nie uwierzę - dodawała Żurowa.

Isinbajewa wydała oświadczenie

Isinbajewa po artykule w El Digital Sur wydała na Instagramie oświadczenie w języku hiszpańskim. Nie przyznała się w nim co prawda do tego, że mieszka na Teneryfie, ale odcięła się od swoich związków z wojskiem i reżimem Władimira Putina.

"Kochani, rzadko reaguję na jakiekolwiek wiadomości lub artykuły związane z moim nazwiskiem, ale tym razem daję wam prawdę. Do 2018 roku występowałam w CSKA. Otrzymywałam wysokie nagrody i tytuły za wybitne osiągnięcia sportowe. Te stopnie wojskowe, o których dzisiaj się mówi, są nominalne, ponieważ nie jestem i nigdy nie byłam w służbie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Tak jak nigdy nie byłam deputowaną do Dumy Państwowej ani członkinią żadnej partii. Moim powołaniem jest sport" - napisała Isinbajewa.

"To po prostu głupia dziewczyna"

Wolta Isinbajewej to dla Rosjan duży cios, bo 41-latka do niedawna uznawana była za pupilkę Putina. Jeszcze kilka miesięcy temu jako przedstawicielka sportowców zasiadła w gronie 75 osób, które na życzenie prezydenta przygotowywały nową konstytucję. Dziś w Rosji staje się sportowcem wyklętym.

- Wydaje mi się, że to po prostu głupia dziewczyna - komentuje Jelena Wialbe, była rosyjska biegaczka narciarska i siedmiokrotna medalistka olimpijska, która razem z Isinbajewą zasiada także w Rosyjskim Komitecie Olimpijskim. - Trudno mi ocenić sytuację wokół Isinbajewej z punktu widzenia Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, bo tak naprawdę widziałem ją tam, zdaje się, dwa razy w życiu. To, czy pojawi się na spotkaniach w przyszłości, jest mi obojętne - dodaje Wialbe.

Głos zabrał także Stanisław Pozdniakow, a więc szef Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. - Nie możemy wykluczyć Jeleny ze swoich struktur, bo wciąż jest członkiem MKOl i tak długo jak nim będzie, gwarantuje jej to miejsce także w naszym komitecie - powiedział Pozdniakow.

A chyba na razie będzie, bo Isinbajewa na Instagramie poinformowała również, że wraca do pracy w MKOl. "Z radością ogłaszam, że już we wrześniu wznowię działalność międzynarodową w MKOl, ponieważ nie ma co do mnie żadnych wątpliwości i nie podlegam żadnym artykułom ani sankcjom" - przekazała.

Isinbajewa to dwukrotna mistrzyni olimpijska (2004, 2008), trzykrotna mistrzyni świata (2005, 2007, 2013), czterokrotna halowa mistrzyni świata, mistrzyni Europy, halowa mistrzyni Europy, 28-krotna i obecna rekordzistka świata w skoku o tyczce. Karierę zakończyła w 2016 roku. Po krytyce, która spadła na nią w ostatnich dniach, nie wygłosiła na razie żadnych nowych oświadczeń.