W Rosji wybuchła prawdziwa burza. - To, co zrobiła Jelena Isinbajewa, jest podłe w stosunku do Rosji. Nigdy bym nie pomyślał, że tak wielki sportowiec, który godnie bronił naszego kraju, wyrzeknie go się w ten sposób - mówi generał i deputowany do Dumy Wiktor Sobolew. - Ludzie, którzy nazywają ją zdrajczynią, leżą na kanapie i niczego w życiu nie osiągnęli - broni sportsmenki Olga Bogosłowska, srebrna medalistka olimpijska w biegu sztafetowym 4x100 metrów z Barcelony.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy wygrali Ligę Narodów! Śliwka wychwala Nikolę Grbicia

A chodzi o Jelenę Isinbajewą, byłą rosyjską tyczkarkę, dwukrotną mistrzynię olimpijską i wciąż aktualną rekordzistkę świata (5,06 m), która w zeszłym tygodniu w swoich mediach społecznościowych odcięła się od swoich związków z wojskiem i reżimem Władimira Putina.

"Kochani, rzadko reaguję na jakiekolwiek wiadomości lub artykuły związane z moim nazwiskiem, ale tym razem daję wam prawdę. Do 2018 roku występowałam w CSKA. Otrzymywałam wysokie nagrody i tytuły za wybitne osiągnięcia sportowe. Te stopnie wojskowe, o których dzisiaj się mówi, są nominalne, ponieważ nie jestem i nigdy nie byłam w służbie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Tak jak nigdy nie byłam deputowaną do Dumy Państwowej ani członkinią żadnej partii. Moim powołaniem jest sport" - napisała Isinbajewa na Instagramie, po tym jak hiszpańskie media poinformowały, że prowadzi ona "dyskretne życie na Teneryfie".

Burza w Rosji. Isinbajewa mieszana z błotem. Bogosłowska nie wytrzymała

Hiszpańskie media piszą o majątku Jeleny Isinbajewej na Teneryfie

Jak napisał portal El Digitar Sur, Isinbajewa nie przebywa na Teneryfie jako turystka, a jako legalny rezydent. Ponadto jest tam właścicielem luksusowego domu w El Palm-Mar w ekskluzywnym kompleksie mieszkalnym. Nieruchomość ta ma około 200 metrów kwadratowych i jest wysokim dwupoziomowym budynkiem.

Jelena Isinbajewa według portalu jest zarejestrowana w gminie Arona wraz ze swoim mężem, oszczepnikiem Nikitą Petinowem, a także ich dziećmi, które uczęszczają do szkoły na południu wyspy. Na nazwisko Petinowa został też zarejestrowany samochód, którym rodzina podróżuje po Teneryfie.

Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy, Isinbajewa jest też właścicielem innej nieruchomości w Callao Salvaje, w gminie Adeje. Te wszystkie dane zostały użyte przez tyczkarkę do potwierdzenia statusu rezydenta na wyspie.