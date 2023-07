47 lat czekania i wreszcie koniec? Ona wie, że może pobić rekord Ireny Szewińskiej!

To jest czas Natalii Kaczmarek. Ona już dwa lata temu osiągnęła wielkie sukcesy, zdobywając złoty i srebrny medal igrzysk olimpijskich w Tokio. Wtedy była wielką siłą naszych sztafet 4x400 m - mieszanej, damsko-męskiej, oraz klasycznej, damskiej.

Teraz Kaczmarek ma świetny sezon indywidualnie. 16 lipca w Chorzowie, w znakomicie obsadzonym Memoriale Kamili Skolimowskiej, który był mityngiem prestiżowej Diamentowej Ligi, poprawiła swój rekord życiowy z 49.86 na 49.48 s. Szybciej w całej historii polskiej lekkoatletyki biegała tylko niezapomniana Irena Szewińska, która pędząc po olimpijskie złoto w Montrealu, uzyskała rezultat 48.28, wówczas rekord świata.

Kilka dni później - 21 lipca - Natalia potwierdziła, że jest w znakomitej formie. Kolejny mityng Diamentowej Ligi, w Monako, wygrała, choć na ostatnią prostą wbiegła dopiero jako piąta i absolutnie nie wyglądało na to, że minie wszystkie rywalki.

Świetny był nie tylko finisz, ale i końcowy czas Polki - 49.63 s. - Jeszcze nie schodziliśmy za bardzo z obciążeń w treningu. Mogę jeszcze trochę odpocząć i chociaż już mi się dobrze biega, to mam nadzieję, że zyskam jeszcze świeżość i będzie mi się biegało jeszcze lepiej. I wtedy zobaczymy - mówi Kaczmarek w rozmowie ze Sport.pl. Wszystko wskazuje na to, że ona i trener Marek Rożej szczyt jej formy szykują na MŚ w Budapeszcie, które odbędą się w dniach 19-27 sierpnia.

Łukasz Jachimiak: Oglądam twoje zwycięskie biegi z dwóch ostatnich mityngów Diamentowej Ligi z Chorzowa i z Monako i nie umiem powiedzieć, który był lepszy. Może ty wybierzesz?

Natalia Kaczmarek: Ja też nie wiem, który był lepszy. Były inne. Ale ten w Chorzowie był szybszy.

Jasne, za to końcówka w Monako była szczególnie imponująca - na ostatniej prostej przesunęłaś się z piątego miejsca na pierwsze i odrobiłaś taką stratę, że nawet oglądając powtórki, trudno w to uwierzyć.

- Ja też myślałam, że przegram, jak mam być szczera.

Czy to było najlepsze ostatnie 100 metrów w twojej karierze?

- Możliwe. Ale nie mam jak tego sprawdzić, bo nie zawsze dostaję międzyczasy.

Tu nie dostałaś?

- Dostałam, było 13,3 s. Ale wydaje mi się, że podobnie szybką ostatnią setkę mogłam mieć rok temu w Chorzowie, gdy wtedy ustanawiałam rekord życiowy [wówczas to było 49.86 s]. Tam też wolno zaczęłam. Ale nie mam międzyczasów z tamtego biegu.

A z Chorzowa, gdy kilka dni temu ustanawiałaś nowy, świetny rekord życiowy 49.48 s?

- Nie mam, niestety nie było międzyczasów, bo coś się z pomiarami zepsuło.

Zostawmy pomiary i pomówmy o wrażeniach. Po tym jak finiszujesz, trudno jest przekonać kibiców, że ty na ostatniej prostej wcale nie przyspieszasz, tylko jednak zwalniasz.

- To prawda, potwierdzam, że nie przyspieszam. To tak wygląda dlatego, że moje rywalki na końcówce ścina bardziej niż mnie.

To coraz częściej tak wygląda. I dlatego nam wszystkim rosną apetyty. Spójrz: w krótkim odstępie czasu biegniesz dwa świetne wyniki - 49.48 i 49.63 s - a do mistrzostw świata zostaje mniej niż miesiąc. Pewnie nie muszę ci mówić, co się dzieje w głowach dziennikarzy i kibiców?

- Domyślam się, ha, ha!

A co się dzieje w twojej głowie?

- Nie zmienia się za dużo. Cały czas staram się podchodzić do sprawy tak samo - muszę wykonać konkretną robotę do mistrzostw i na mistrzostwach. I nie wiem, co to mi może dać. Teraz wygrywam z mocnymi dziewczynami, ale myślę, że one mogą się do mistrzostw poprawić i że w Budapeszcie wcale nie będzie łatwo z nimi wygrać. Ale też wiem, że mistrzostwa świata to turniej, z kilkoma startami. I będę tak pracowała, żeby na koniec zająć jak najwyższe miejsce.

A jakie masz jeszcze rezerwy? Bo wyobrażam sobie, że w twojej głowie są raczej myśli, że możesz biegać jeszcze szybciej a nie obawa, że w tym roku to już chyba się nie poprawisz?

- Pewnie, że mam rezerwy! Jeszcze nie schodziliśmy za bardzo z obciążeń w treningu. Mogę jeszcze trochę odpocząć i chociaż już mi się dobrze biega, to mam nadzieję, że zyskam jeszcze świeżość i będzie mi się biegało jeszcze lepiej. I wtedy zobaczymy.

Brzmi obiecująco.

- Nie mówię, że urwę jeszcze 0.20 s z życiówki, ale mówię, że powinno być dobrze.

Gdybyś urwała 0.20 s, to miałabyś życiówkę 49.28 s, czyli dokładnie taki sam wynik jak rekord Polski Ireny Szewińskiej z igrzysk olimpijskich Montreal 1976. Nie przez przypadek powiedziałaś właśnie o o tych 0.20 s?

- Jasne, że wiem o tym wyniku i widzę, że ten wynik się do mnie zbliża. Ale tak naprawdę wcale o tym nie myślę. Staram się myśleć wyłącznie o sobie. Fajnie by było, gdybym ten rekord Polski pobiła. To oczywiste. Ale naprawdę nie siedzi mi to w głowie. Nie jest tak, że bez tego rekordu jest mi źle.

Widziałaś zestawienie najlepszych wyników Polek na 400 metrów w XXI wieku, które na Twitterze opublikował lekkoatletyczny statystyk Nedops?

- Widziałam.

Dziewięć pierwszych miejsc należy do ciebie. Robi wrażenie?

- Robi. Fajnie jest być tą najlepszą. Ciężko na to pracuję, więc cieszę się, że są tego efekty. Jest mi bardzo miło. Chociaż jednocześnie chciałabym, żeby dziewczyny też szybko biegały, bo to by było dobre dla sztafety, a w sztafecie fajnie by było dalej zdobywać medale. W tym zestawieniu jest jeszcze Ania Kiełbasińska i mam nadzieję, że ona w tym sezonie wróci jeszcze na dobre tory i że reszta dziewczyn też się poprawi. Liczę, że się dobrze pokażemy razem w sztafecie na mistrzostwach świata.

Po naprawdę długich latach z medalami sztafety na wszystkich imprezach mistrzowskich teraz na dziennikarskiej giełdzie jest coraz więcej głosów, że chyba prędzej o medal MŚ powalczysz ty indywidualnie niż sztafeta. Anna Kiełbasińska szuka formy, Justyna Święty-Ersetic nie startuje przez kontuję, tak samo Iga Baumgart-Witan, a Małgorzata Hołub-Kowalik spodziewa się dziecka - zgodzisz się, że tym razem nie wyglądacie na kandydatki do podium?

- Na razie faktycznie to tak wygląda, że ja jestem wyżej niż sztafeta [Kaczmarek ma w tym roku piąty wynik na świecie] i prawda jest taka, że nastawiam się na bieg indywidualny. On będzie dla mnie pierwszy, w nim będę chciała osiągnąć jak najwięcej. Nie wiem czy to będzie medal, bo - jak już mówiłam - nie wiem, na ile będą gotowe moje najgroźniejsze rywalki. Ale mam szanse. A sztafeta na razie wygląda średnio. Co nie znaczy, że w nas nie wierzę. Liczę, że jeszcze jest chwila czasu do mistrzostw i dziewczyny jeszcze się pokażą z dobrej strony. A poza tym w sztafecie zawsze się biega trochę inaczej i wierzę, że my razem znów pokażemy, że potrafimy to świetnie robić.

Mówisz, że nie wiesz na jak szybkie bieganie będą gotowe twoje najgroźniejsze rywalki, a powiedz szczerze czy jest taka przeciwniczka, o której myślisz, że w tym roku jeszcze nie masz z nią szans? Może to Sydney McLaughlin? Może Femke Bol?

- Bol to nie będzie biegała płaskich 400 metrów.

Na pewno nie połączy 400 m przez płotki z płaskimi?

- No może się w Budapeszcie zdziwię, ale szczerze w to wątpię. A jeżeli chodzi o inne rywalki, to powiem tak: kiedy jechałam na Diamentową Ligę do Chorzowa, to mówiłam, że powalczę o drugie miejsce, bo sądziłam, że nie mam szans pokonać Marileidy Paulino. To jest dziewczyna, która w tym roku złamała już 49 sekund [48.98 s - drugi najlepszy wynik na świecie], dlatego naprawdę uważałam, że biegnę po swoje i chcę być druga. A wygrałam z nią. Może miała gorszy dzień, może coś jej się stało, ale fakt jest taki, że z nią wygrałam, mimo że się tego zupełnie nie spodziewałam. Teraz przed Monako mówiłam, że będzie mi bardzo ciężko o podium, a też wygrałam. Dlatego już nie chcę mówić, że z kimś nie wygram. Wiadomo, że taka Sydney będzie faworytką. Mimo że teraz w Monako się wycofała z powodu kontuzji [kolano] i nie wiadomo, co z jej zdrowiem. Ale ona pobiegła w tym roku najszybciej na świecie [48.78 s] i spodziewam się, że wróci i będzie supergroźna.

Żałowałaś, że w Monako nie pobiegła i że nie mogłaś się z nią zmierzyć?

- I tak, i nie. Na pewno to mi ułatwiło wygraną. Z nią byłoby trudniej, bieg mógłby być szybszy i ułożyć się całkiem inaczej. Ale z drugiej strony szkoda, że nie pobiegła, bo fajnie byłoby się sprawdzić z najlepszą rywalką.

Na razie w Diamentowej Lidze to ty jesteś najlepsza i już zapewniłaś sobie start w finale. Co możesz wygrać?

- Jest tak, że finał to oddzielna część Diamentowej Ligi i w nim są po prostu wyższe nagrody finansowe niż w poszczególnych mityngach.

A diamentu już nie dają? Pamiętam, że kiedyś wygrał go Piotr Małachowski i później zlicytował na cele charytatywne.

- Niestety, teraz już diamentów nie dają. Kiedyś były nagrody na trochę innym poziomie niż dziś.

Ale biegając tak dobrze, pewnie zarabiasz nieźle, choć to oczywiście nie jest piłka nożna czy tenis i wasze gaże są na zupełnie innym poziomie?

- Jest w porządku, na pewno nie mam na co narzekać.

Generalnie to chyba jesteś w świetnym momencie swojego życia? Już jesteś utytułowana, masz m.in. złoto oraz srebro olimpijskie, a ciągle jeszcze jesteś bardzo młoda, bo masz dopiero 25 lat i jeszcze sporo możesz zdobyć. W życiu prywatnym chyba też świetnie ci się układa, skoro właśnie przyjęłaś oświadczyny?

- To prawda. Oby tak było, że już sporo zrobiłam, a najlepsze jest jeszcze przede mną. Mam na to nadzieję. Bardzo dużo mi daje to, że mam spokojną głowę. Łatwiej się biega bez problemów. Ja się przejmuję tylko treningiem i tym, co mam zrobić na zawodach. Co roku się poprawiam i mam nadzieję, że jeszcze przez jakiś czas tak będzie. Wierzę, że mój najlepszy czas już trwa i że jeszcze potrwa.

A na ile siedzą w tobie zeszłoroczne mistrzostwa świata w Euguene? Pamiętam, jak zdołowało cię to, że pechowo odpadłaś w półfinale. A formę miałaś taką, że chyba mogłaś zakręcić się koło medalu?

- Miałam problemy ze zdrowiem, dopadło mnie jakieś zatrucie i kilka dni mnie męczyło. Nie mogę sobie tego wyrzucać, nic nie mogłam zrobić, nie mam sobie nic do zarzucenia. A w formie byłam takiej, że mogłam pobiec te 49,75 s, które dawało medal. Przecież kilkanaście dni później w Chorzowie pobiegłam podobny wynik [49.86]. Obawiam się, że w tym roku taki wynik może nie dać medalu, więc jest mi trochę przykro, że szansa uciekła. Jednak wyrzucać sobie niczego nie będę - może tak miało być.

A może będzie tak, że faktycznie 49.75 s to będzie dużo za mało na medal w tym roku w Budapeszcie, ale na przykład da go wynik 49.25 i ty masz zdobyć medal, właśnie z takim rewelacyjnym rezultatem, oznaczającym pobicie rekordu Ireny Szewińskiej? To by chyba smakowało najlepiej?

- Zdecydowanie! I faktycznie może tak być. Zobaczymy niedługo.

A gdzie cię jeszcze zobaczymy przed mistrzostwami świata?

- Już tylko na mistrzostwach Polski [27-29 lipca w Gorzowie Wielkopolskim]. To mój ostatni start, później będę się przygotowywać chyba w Karpaczu.