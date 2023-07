Rosyjski olimpijczyk broni Isinbajewej. "Też jestem oficerem, a za czołgami nie biegałem"

Za osiągnięcia w sporcie Jeleny Isinbajewej nadano stopień oficerski. Rosjanka po zakończeniu kariery dostała pracę w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Jeszcze kilka lat temu chętnie fotografowała się z Władimirem Putin i Dmitrijem Miedwiediewem, a jej postać była wykorzystywana w kampaniach wyborczych czy w celach propagandowych.

Jelena Isinbajewa odcięła się od armii. Została wykluczona z rosyjskiego sportu

Obecnie była tyczkarka mieszka na Teneryfie w Hiszpanii. W tamtejszym mediach jakiś czas temu opublikowany artykuł, gdzie zarzucono jej, że wspiera rosyjską napaść na Ukrainę. W odpowiedzi Isinbajewa wystosowała oświadczenie, gdzie odcięła się od powiązań z rosyjskimi siłami zbrojnymi. - Te stopnie wojskowe, o których dzisiaj się mówi, są nominalne, ponieważ nie jestem i nigdy nie byłam w służbie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej - pisała w mediach społecznościowych.

Można było się domyślać, jaka będzie reakcja Rosjan na te słowa. Byli oraz wciąż aktywni sportowcy z tego kraju wściekli się na Isinbajewę i niemalże wyklęli ją ze rosyjskiego świata sportu. - Nie rozumie powagi bycia oficerem armii rosyjskiej - mówił na przykład Dmitrij Wasilijew, złoty medalista igrzysk olimpijskich w biathlonie. Widząc nastroje panujące wśród Rosjan, głos postanowił zabrać teraz były radziecki zapaśnik, Michaił Mamiaszwili.

Były sportowiec broni Isinbajewej. "Też jestem oficerem, a za czołgami nie biegałem"

Mamiaszwili obecnie sprawuje funkcję prezesa rosyjskiego związku zapaśniczego. Postanowił wziąć w obronę Isinbajewę, tłumacząc, że rozumie co miała na myśli, gdyż on sam posiada stopień oficerski, a nigdy z wojskiem nic wspólnego nie miał. - Ile epitetów poleciało już w stronę Jeleny Isinbajewej. Co to ma być? Sam jestem oficerem. Przeszedłem od szeregowca do pułkownika i jestem z tego domu. Mam belki pułkownika w najbardziej widocznym miejscu i chcę, żeby moi potomkowie byli z nich dumni, ale ja nie biegałem za czołgami, Jelena też nie - mówi w rozmowie z rosyjską agencją TASS.

Następnie przytoczył przykład ze Stanów Zjednoczonych i porównał Isinbajewę z amerykańskim zapaśnikiem Kylem Snyderem. - Pamiętacie, jak pisali Amerykanie o Snyderze? Jest wybitnym sportowcem, jest oficerem Sił Zbrojnych USA. I co, czy wystrzeliwuje HIMARS, czy biega za czołgiem? Służy swojemu krajowi tak samo, jak służyła Isinbajewa, odpowiednio reprezentując swój kraj na arenie międzynarodowej - dodaje.

Mamiaszwili zwrócił się także do Rosjan, aby nie polaryzowała ich sprawa Isinbajewej. - Jesteśmy obywatelami Rosji, mamy jeden kraj, powinniśmy być zjednoczeni. Czy nie rozumiecie, jak nasi "koledzy" zza granicy są zadowoleni z tego, co dzieje się teraz u nas wokół jej nazwiska? To jest właśnie to, co próbują osiągnąć - podkreślił.