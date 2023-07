Wór medali, a na deser rekord świata. Paryż podbity przez Polaków

Poniedziałek 17 lipca był ostatnim dniem Paralekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Paryżu. Polscy sportowcy przyzwyczaili nas do bardzo dobrych występów na arenie międzynarodowej i nie inaczej było tym razem. Nasi zawodnicy wywalczyli łącznie 14 medali w tym pięć złotych. Znakomitą puentą był występ Renaty Śliwińskiej.

Mistrzostwo i rekord świata Renaty Śliwińskiej. "W końcu złoto!"

Śliwińska wywalczyła złoty medal w pchnięciu kulą (F40). Polka nie tylko okazała się najlepsza, ale również pobiła rekord świata wynikiem 9,21 m. Poprawiła tym samym o jeden centymetr własny rekord, ustanowiony w czerwcu 2022 roku. - W końcu złoto! Raja Jebali w Dubaju mnie "przepchała" o jeden centymetr, tutaj już jej dużo do mnie brakowało. Jest złoty medal, okraszony rekordem świata. Tylko się cieszyć! - mówiła po występie cytowana przez Polsat Sport.

Nawiązała tym samym do wydarzeń z 2019 roku, kiedy podczas czempionatu globu Tunezyjka Raja Jebali wygrała z Polką dosłownie o jeden centymetr. Śliwińska po dwóch srebrnych medalach wreszcie została mistrzynią świata. Ma też jednak w dorobku złoto igrzysk olimpijskich, które wywalczyła w Tokio. - W przyszłym roku będą tutaj igrzyska paraolimpijskie, więc trzeba będzie obronić tytuł mistrzowski i może, jak się uda, znów pobić rekord świata - zapowiedziała.

Był to jedyny medal dla Polski w ostatnim dniu rywalizacji. Nasi zawodnicy mają jednak sporo powodów do zadowolenia i wrócą do kraju z 14 krążkami, co pozwoliło im zająć 10. lokatę w klasyfikacji medalowej. Oprócz Śliwińskiej nie zawiodły również inne mistrzynie. Barbara Bieganowska-Zając była najlepsza w biegu na 1500 m (klasa T20), a Róża Kozakowska wygrała rywalizację w rzucie maczugą (F32). Złote medale wywalczyli również Karolina Kucharczyk (skok w dal, T20) oraz niezawodny Maciej Lepiato (skok wzwyż, T64).

Medale Polaków podczas Paralekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Paryżu:

złote - Barbara Bieganowska-Zając (1500 m, klasa T20), Róża Kozakowska (rzut maczugą, F32), Karolina Kucharczyk (skok w dal, T20), Renata Śliwińska (pchnięcie kulą, F40), Maciej Lepiato (skok wzwyż, T64)

srebrne - Magdalena Andruszkiewicz (100 m, T72), Lucyna Kornobys (pchnięcie kulą, F34), Faustyna Kotłowska (rzut dyskiem, F64), Piotr Kosewicz (rzut dyskiem, F52), Michał Kotkowski (400 m, T37), Lech Stoltman (pchnięcie kulą, F55)

brązowe - Joanna Oleksiuk (pchnięcie kulą, F33), Aleksander Kossakowski z przewodnikiem Krzysztofem Wasilewskim (1500 m, T11), Łukasz Mamczarz (skok wzwyż, T63)

Klasyfikacja medalowe Paralekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Paryżu: