Isinbajewa szokuje. Powiedziała, co zrobi po ucieczce z Rosji. "Z radością ogłaszam"

Jelena Isinbajewa to dwukrotna mistrzyni olimpijska, a także obecna rekordzistka świata w skoku o tyczce. Jej wynik 5,06 m pozostaje niepobity, chociaż Rosjanka nie startuje od dziesięciu lat. Po zakończeniu kariery skupiła się na pracy w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, była także określana "pupilką" Władimira Putina. Miała angażować się w pomoc prezydentowi Rosji, a także opowiadać się za wojną w Ukrainie. Niedawno znów zrobiło się o niej głośno, więc sama postanowiła zabrać głos.

Jelena Isinbajewa odcina się do Władimira Putina i Rosji? Chce wrócić do MKOl

Hiszpańskie media poinformowały, że Isinbajewa uciekła z Rosji do Hiszpanii i zamieszkała na Wyspach Kanaryjskich. Przypominano, że pracowała m.in. nad nową konstytucją kraju na polecenie Władimira Putina po wybuchu wojny oraz o uzyskaniu przez nią stopnia majora rosyjskiej armii. 41-latka od marca jest objęta ukraińskimi sankcjami, a MKOl badał jej związki z armią i chwilowo nie pracowała w komitecie.

Wiele wskazuje na to, że bez przeszkód do niego wróci.

"Odbijamy się od ściany. Nie jestem ujęta jako 'Polka'"

"Nastąpiła chwilowa przerwa w pracy. MKOl potrzebował czasu, żeby wszystko ogarnąć. Dziś z radością ogłaszam, że już we wrześniu 2023 roku wznowię działalność międzynarodową w MKOl, ponieważ nie ma co do mnie żadnych wątpliwości i nie podlegam żadnym artykułom ani sankcjom" - przekazała Isinbajewa w mediach społecznościowych.

Przy okazji postanowiła odnieść się również do związków z reżimem Putina i wojskiem. "Kochani, rzadko reaguję na jakiekolwiek wiadomości lub artykuły związane z moim nazwiskiem, ale tym razem daję wam prawdę. Do 2018 roku występowałam w CSKA. Otrzymywałam wysokie nagrody i tytuły za wybitne osiągnięcia sportowe. Te stopnie, o których dzisiaj się mówi, są nominalne, ponieważ nie jestem i nigdy nie byłam w służbie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Tak jak nigdy nie byłam deputowaną do Dumy Państwowej ani członkinią żadnej partii. Moim powołaniem jest sport" - podkreśla.

Była tyczkarka na obronę wymieniła także wiele pozytywnych aspektów swojej działalności. Przypomniała m.in. o założeniu fundacji charytatywnej, budowie 90 darmowych boisk, wyposażaniu domów dziecka i pomocy młodym sportowcom. Dodała również, że oskarżenia w jej kierunku są bezpodstawne.

"Są tacy, którzy chcą 'pierwsi rzucić kamieniem' we mnie, bo ktoś coś powiedział, napisał lub rozpowszechnił zdjęcie sprzed dziesięciu lat. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Zazdrość to destrukcyjne uczucie. Sprawdzaj informacje, analizuj je i nie daj sprowadzić się na manowce. Doceń siebie i swój czas, nie marnuj go na próżno... Jeszcze masz szansę coś osiągnąć w tym życiu. Wszystkiego najlepszego" - podsumowała była lekkoatletka, odcinając się od medialnych doniesień. Warto dodać, że oświadczenie Isinbajewa napisała w języku hiszpańskim.