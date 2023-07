Jelena Isinbajewa uciekła z Rosji. Media ujawniają, gdzie przebywa

Jelena Isinbajewa przez lata była ikoną lekkiej atletyki. Zawodniczka uprawiająca skok o tyczce ma na swoim koncie aż dwa złote i jeden brązowy medal olimpijski oraz trzy tytuły mistrzostw świata. Mimo iż kariera zakończyła w 2013 roku, to wciąż dzierży miano rekordzistki świata. Nikt jeszcze nie pobił jej wyniku 5 metrów i sześciu centymetrów.

"Caryca tyczki" i ulubienica Putina zapadła się pod ziemie po wybuchu wojny. Wiedzie "bardzo dyskretne życie"

41-letnia lekkoatletyka w trakcie swojej kariery była wielokrotnie odznaczana różnymi orderami przez władze państwowe. Sama była bardzo mocno zaangażowana politycznie. W 2012 roku była pełnomocnikiem Władimira Putina w wyborach prezydenckich, którego była ulubienicą. Przywódcza Rosji uwielbia otaczać się w blasku ludzi sukcesu, a Isinbajewę nazywano przecież "Carycą tyczki". Przez większość czasu swojej kariery przebywała w Monaco, gdzie chciała się przenieść na stałe. Swoje rodzinne miasto Wołgograd nazywała "nieszczęśliwym" i "strasznym", lecz ostatecznie została w kraju.

W 2014 roku Isinbajewa została burmistrzem wioski olimpijskiej, a rok później z rąk Siergieja Szojgu, ministra obrony, została majorem rosyjskiej armii i prowadziła propagandowe zajęcia dla żołnierzy. Dołączyła także do "drużyny Władimira Putina", którą tworzyli najwybitniejsi rosyjscy sportowcy z Aleksanderem Owieczkinem na czele. Wcześniej była deputowaną do Dumy i zagorzałą propagandystką wojny z Ukrainą. Ponadto należała do grupy, która forsowała zmiany w rosyjskiej konstytucji, które pozwoliłyby Putinowi pozostać u władzy w nieskończoność.

Jednak od momentu ataku Rosji na Ukrainę była mistrzyni olimpijska całkowicie zapadła się pod ziemie, lecz - jak ustalił serwis "El Digital Sur" - Jelena Isinbajewa przebywa obecnie w Hiszpanii. Dokładnie w luksusowym kompleksie na Teneryfie, gdzie wiedzie "bardzo dyskretne życie" i nie sposób stwierdzić czy dalej jest powiązania z reżimem. Na początku 2023 roku Jelena Isinbajewa została objęta ukraińskimi sankcjami.