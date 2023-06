Wielkie zaręczyny w polskim sporcie. Powiedziała "tak". Fantastyczne wieści

Kulomiot Konrad Bukowiecki i lekkoatletka Natalia Kaczmarek są jedną z najbardziej znanych "sportowych" par w Polsce. Ich związek rozpoczął się w 2018 roku. - Tak naprawdę znaliśmy się dużo wcześniej, bo byliśmy przecież w jednej kadrze i jeździliśmy na imprezy juniorskie. Nigdy jednak ze sobą nie gadaliśmy, ale to zmieniło się pięć lat temu w RPA. Natalia zawsze mi się podobała jako dziewczyna, a w RPA jakoś tak wyszło, że mieliśmy w końcu czas, by się lepiej poznać. Sprzyjało mi to, że w pokoju byłem z kolegą, który znał Natalię lepiej niż ja - powiedział Bukowiecki w rozmowie z WP SportoweFakty.

REKLAMA

Zobacz wideo Minister sportu i turystyki stawia na młodzież. Prezentuje program prozdrowotnych, wakacyjnych półkolonii

Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki wezmą ślub

Po pięciu latach para zdecydowała się na kolejny krok. Bukowiecki poprosił o rękę Kaczmarek, a zawodniczka przyjęła oświadczyny. O tej bardzo szczęśliwej chwili Bukowiecki poinformował w mediach społecznościowych. "Powiedziała TAK" - napisał na Twitterze i opublikował wspólne zdjęcia. Wpis został licznie skomentowany przez fanów, którzy życzą szczęścia dwójce sportowców na nowej drodze życia.

Konrad Bukowiecki jest halowym mistrzem Europy w pchnięciu kulą z 2017 roku. Na koncie ma również między innymi złote medale z młodzieżowych mistrzostw Europy, mistrzostw świata juniorów oraz igrzysk olimpijskich młodzieży. Kaczmarek z kolei jest złotą medalistką w sztafecie mieszanej z igrzysk olimpijskich z 2021 roku. Triumfowała również na mistrzostwach Europy w 2018 roku oraz na młodzieżowych mistrzostwach Europy w 2019 roku.

Ewa Swoboda uderza w organizatorów igrzysk europejskich. "To absurdalne"

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Kaczmarek brała udział w trwających igrzyskach europejskich. Polka została bohaterką biegu w sztafecie mieszanej na 400 metrów i znakomicie pobiegła na ostatniej zmianie. Dzięki temu Polska sięgnęła po srebrny medal.

Bukowiecki natomiast w ostatnim czasie zmaga się z kontuzjami. Z powodu urazów musiał zrezygnować z halowych mistrzostw Europy w Stambule, które odbyły się w marcu. "Póki co nie zobaczycie mnie na rzutni, ale jestem dobrej myśli i może uda mi się wystartować w drugiej połowie roku, wszystko zależy od tego czy będę w stanie normalnie trenować i rywalizować na najwyższym poziomie" - informował w maju.