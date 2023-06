Rosję boli brak powrotu. Uważają, że zachód się ich boi. "Jesteśmy najlepsi"

Choć nastawienie międzynarodowych organizacji względem sportowców z Rosji i Białorusi złagodniało po roku od rosyjskiej inwazji na Ukrainę, gdyż w tym momencie wielu z nich już przystępować do zawodów, to wciąż są poddawani pewnym ograniczeniom.

Juril Borzakowski oburzony wykluczeniem Rosjan. "Cały zachód się nas boi"

Początkowo zaraz po wstąpieniu rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy sportowcy z państw agresorów zostali wykluczeni z większości międzynarodowych rozgrywek sportowych. Zmieniło się to w marcu tego roku, gdy Międzynarodowy Komitet Olimpijski zarekomendował dopuszczenie Rosjan i Białorusinów do rywalizacji w zawodach sportowych, jednak pod pewnymi warunkami.

Aby zostali dopuszczeni do międzynarodowych imprez, muszą bowiem między innymi startować pod neutralną flagą, dowieść, że nie są lub byli wcześniej zatrudnieni w armii, lub służbach bezpieczeństwa, a także nie mogą jawnie popierać inwazji na Ukrainę. Ten ostatni punkt jednak nie zawsze się sprawdza. Niedawno Ukraińcy opublikowali dowody na to, że początkowo dopuszczone do mistrzostw Europy szermierki Rosjanki, zostawiały polubienia w mediach społecznościowych pod prowojennymi materiałami.

Tak czy inaczej, obostrzenia te działają i efektywnie uprzykrzają życie Rosjanom. Niedawno swoim oburzeniem tamtejszym mediom podzielił się Jurij Borzakowski, mistrz olimpijski w biegu na 800 metrów z Aten z 2004 roku, a obecnie szef komisji sportowców Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.

- Dla nikogo nie jest to żadną tajemnicą, cały zachód o tym wie, boją się nas. Wszystkie te intrygi, które są teraz utkane wokół rosyjskiego sportu, w końcu się skończą. Wrócimy na arenę olimpijską i udowodnimy, że jesteśmy najlepsi - mówi Rosjanin.

Jurij Borzakowski poza złotem w Atenach na swoim koncie ma też dwa srebrne i dwa brązowe medale z mistrzostw świata. W mistrzostwach Europy w Lizbonie w 2001 roku sięgnął po złoto, podobnie jak w 2000 i 2009 roku w Gandawie i Turynie na Halowych mistrzostwach Starego Kontynentu.