Fajdek kontra Włodarczyk. Runda druga. "Tylko Anita!"

Paweł Fajdek na początku stycznia wywołał burzę swoimi słowami po plebiscycie "Przeglądu Sportowego", gdy nie był zadowolony z miejsca, które zajął, czyli dziewiątego. - Iga była bezkonkurencyjna. [...] Na drugim miejscu chciałbym widzieć siebie. Jestem pięciokrotnym mistrzem świata i czegoś takiego w Polsce nie było. Na świecie jest tylko jeden człowiek, który miał tego więcej: Serhij Bubka. Na trzecim miejscu widziałbym Dawida Kubackiego, bo wywalczył medal olimpijski - mówił wtedy Fajdek. W plebiscycie na drugim miejscu był Bartosz Zmarzlik, a trzecim Robert Lewandowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Minister sportu i turystyki stawia na młodzież. Prezentuje program prozdrowotnych, wakacyjnych półkolonii

Na początku maja w "Hejt Parku" Fajdek wyjaśnił, że nie rozumie tak wysokiego miejsca Roberta Lewandowskiego. - Mamy "Plebiscyt na najlepszego polskiego sportowca w Polsce", czyli oczekujemy, że on coś dla Polski zdobył, a nie dla klubu z Niemiec czy Hiszpanii. Jeżeli mamy króla strzelców Ekstraklasy i jest Polakiem, to on powinien być nominowany - podkreślał.

Ewa Swoboda uderza w organizatorów igrzysk europejskich. "To absurdalne"

Anita Włodarczyk odpowiedział na słowa Fajdka, a ten odgryzł się ze swoim trenerem

Do słów Pawła Fajdka przed kilkoma dniami odniosła się Anita Włodarczyk, również w "Hejt Parku". - Jak ma do kogoś żal i coś mu się nie podoba, to po co rzuca młotem? Plebiscyt tak funkcjonuje od lat. [...] Wiadomo, że piłka nożna jest popularna i trzeba to zaakceptować. Paweł musi chyba sam sobie to wyjaśnić - stwierdziła trzykrotna mistrzyni olimpijska.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Mistrz olimpijski dostrzegł pustki na trybunach w Polsce. Jednoznaczny komentarz

Całe zamieszanie wykorzystał na Instagramie profil zabawy biegowe, który zadał polaryzujące pytanie: "W Kanale Sportowym zawrzało… A, że my czasem lubimy poddymić, dlatego pytamy Was dzisiaj. Jesteście bardziej team Anita Włodarczyk czy Paweł Fajdek?"

Na to pytanie błyskawicznie odpowiedzieli zarówno Paweł Fajdek, jak i jego trener Szymon Ziółkowski. "Tylko Anita..." - stwierdził pięciokrotny mistrz świata. "Tylko Anita! Lubiana w środowisku, prawdomówna, nie konfliktowa, same zalety!" - dodał natomiast Ziółkowski.

Paweł Fajdek i Szymon Ziółkowski o Anicie Włodarczyk fot. Instagram

Pozostaje pytanie - czy to tylko sarkazm po ostatniej wypowiedzi Włodarczyk, czy jednak szczere słowa?