Włodarczyk nie rozumie Fajdka. Nie zawahała się wbić mu szpili. "Po co rzuca młotem?"

Anita Włodarczyk pojawiła się w poniedziałkowym wydaniu "Hejt Parku" Kanału Sportowego. W pewnym momencie rozmowa zeszła nt. Pawła Fajdka i jego słynnych wypowiedzi nt. plebiscytu "Przeglądu Sportowego", popularności piłki nożnej i lekkiej atletyki. Utytułowana młociarka powiedziała wprost, że nie rozumie zachowania i pretensji kolegi z reprezentacji Polski.

Włodarczyk nie rozumie, czego Fajdek oczekuje

Paweł Fajdek gościł w "Hejt Parku" na początku maja. Wówczas stwierdził, że do plebiscytu "PS" powinni być nominowani sportowcy, którzy przede wszystkim odnosili sukcesy w Polsce lub z polskimi zespołami. Nie rozumiał zatem obecności i wysokiego miejsca Roberta Lewandowskiego.

- Mamy "Plebiscyt na najlepszego polskiego sportowca w Polsce", czyli oczekujemy, że on coś dla Polski zdobył, a nie dla klubu z Niemiec czy Hiszpanii. Jeżeli mamy króla strzelców Ekstraklasy i jest Polakiem, to on powinien być nominowany - mówił wówczas.

Ale do historii przeszło zdanie o tym, że rzut młotem wszędzie jest popularną konkurencją lekkoatletyczną. - W każdym kraju, w którym byłem, są młociarze, a w niektórych nie ma ligi piłkarskiej - stwierdził.

Fajdek ma na koncie złote medale mistrzostw świata i Europy, a także brąz olimpijski, ale nigdy nie wygrał plebiscytu "PS".

Fala krytyki spadła na reprezentanta Polski. "Nie potrafi bronić"

Panuje powszechne przekonanie, że trudno zrozumieć pretensje Fajdka ws. plebiscytu i traktowania lekkiej atletyki w Polsce. Sama Anita Włodarczyk także nie rozumie młociarza.

- Też go nie rozumiem. Jak ma do kogoś żal i coś mu się nie podoba, to po co rzuca młotem? Plebiscyt tak funkcjonuje od lat. Myślę, że najpiękniejszym argumentem było to, że ja potrafiłam wygrać z Robertem Lewandowskim w 2016 roku i też rzucałam młotem. Co prawda pobiłam do tego rekord świata. Myślę, że sympatia kibiców bardzo mi pomogła. W Tokio zdobyłam trzeci złoty medal olimpijski i Robert ze mną w tedy wygrał. Dlaczego miałabym się z tą decyzją nie pogodzić? Wiadomo, że piłka nożna jest popularna i trzeba to zaakceptować. Paweł musi chyba sam sobie to wyjaśnić. Moja osoba pokazuje, że można wygrać z Robertem Lewandowskim - powiedziała na antenie Kanału Sportowego.

Zdaniem utytułowanej Włodarczyk zachowanie Fajdka jest szkodliwe dla środowiska lekkoatletycznego w Polsce, bez podziału na kategorie.

- Moim zdaniem to jest złe. Pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Co roku będzie odgrzewanie kotleta, jeśli nie wygra plebiscytu lub nie będzie nominowany. Moja propozycja jest taka, że jeśli dostanie zaproszenie na bal, niech zrezygnuje z udziału. Skoro mu się raz, drugi, trzeci coś nie podoba, to ja bym tak zrobiła - wyjaśniła.