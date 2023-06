Skrzyszowska zdetronizowana. To nie żart. Rekord Polski pobity aż trzy razy. Jednego dnia

Joanna Doncer rekord Polski ustanowiła w 1998 roku, gdy na zawodach w Moskwie przebiegła 100 metrów przez płotki w 13.44 s. Była dumną posiadaczką najlepszego wyniku w kraju aż przez 20 lat. W 2018 roku zdetronizowała ja Skrzyszowska.

Rekord Skrzyszowskiej pobity. I to aż trzy razy!

Pii Skrzyszowskiej udało się tego dokonać na stadionie AWF Warszawa podczas Warszawskiej Ligi Lekkoatletycznej, gdzie najpierw w eliminacjach zbliżyła się do rekordu uzyskując czas 13.45 s i ostatecznie bijąc go w finale, pokonując 100 metrów przez płotki w zaledwie 13.34 s.

W ostatnią niedzielę odbyły się dokładnie te same zawody i również miały one miejsce na obiekcie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Trzy zawodniczki pobiły wynik Skrzyszowskiej i co bardziej imponujące, dwie z nich dokonały tego w młodszym wieku od znanej lekkoatletki.

Najlepszy czas uzyskała 16-letnia Zuzanna Zając, trenująca na co dzień w AZS AWF Katowice. Bieg na 100 metrów przez płotki pokonała w zaledwie 13.18 s, co na razie jest najlepszym wynikiem w Europie i drugim na świecie w kategorii juniorek młodszych - szybciej biegła tylko Jamajka Camoy Binger, której czas wynosił 13.16 s. Drugim najlepszym wynikiem pochwalić może się 15-letnia Amelia Zochniak z Czempiona Bełchatów, która osiągnęła wynik 13,25.

Trzeci najlepszy czas podczas warszawskich zawodów należy do biegaczki Optimy Radom, Wiktorii Gadajskiej. Lekkoatletka w styczniu obchodziła dopiero 17-urodziny, a teraz udało jej się pobić rekord Skrzyszowskiej, kończąc bieg z czasem 13.34 s.