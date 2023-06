Kolejny medal dla Polski na igrzyskach. Najbardziej kuriozalny

Osiem medali - tyle dokładnie zdobyli polscy lekkoatleci podczas igrzysk europejskich w Krakowie. W ich dorobku znalazły się trzy złote, cztery srebrne i jeden brązowy. Na stronie internetowej III Igrzysk Europejskich nieoczekiwanie znalazł się jeszcze jeden - dziewiąty medal. Organizatorzy do klasyfikacji medalowej doliczyli także srebro Drużynowych Mistrzostw Europy, które wywalczył cały zespół. Choć miały to być dwie oddzielne imprezy.

Wszyscy polscy lekkoatleci medalistami igrzysk europejskich w Krakowie. Zaskakująca decyzja

Rywalizacja lekkoatletów w Chorzowie rządziła się swoimi prawami. Sportowcy walczyli nie tylko o medal igrzysk europejskich, ale przede wszystkim o punkty w Drużynowych Mistrzostwach Europy. Te zostały podzielone na dywizje. Nawet zwycięstwo w najwyższej dywizji i zapewnienie 16 punktów do klasyfikacji generalnej nie dawało gwarancji medalu igrzysk europejskich. Boleśnie przekonała się o tym Alicja Konieczek. Polka była najlepsza w swoim biegu na 3000 m z przeszkodami, ale ostatecznie skończyła bez żadnego medalu. Okazało się bowiem, że lepsze wyniki miały zawodniczki z niższych dywizji.

Polacy drużynowymi wicemistrzami Europy w lekkoatletyce! Udany rewanż rywali

Zasady funkcjonowania obu imprez były więc dość skomplikowane. Niezbyt jasna była także kwestia medalu całej drużyny. Wydawało się, że to wewnętrzna sprawa Drużynowych Mistrzostw Europy. Tymczasem nieoczekiwanie igrzyska europejskie również zaliczyły go własnej klasyfikacji medalowej. Strona internetowa III Igrzysk Europejskich wyraźnie wskazuje, że Polacy zdobyli nie osiem, a dziewięć medali w lekkoatletyce. Takie oczywiste nie było to także dla samych organizatorów, bo dziewiąty medal dla Polski doliczyli dopiero w środku nocy.

Mimo niejasności nie mamy na co narzekać. W klasyfikacji całych igrzysk Polacy, również dzięki znakomitej postawie lekkoatletów, zajmują wysokie piąte miejsce. W sumie mamy 24 medale - 9 złotych, 8 srebrnych i 7 brązowych.

Medale polskich lekkoatletów na igrzyskach europejskich w Krakowie: