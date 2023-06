Mistrz olimpijski dostrzegł pustki na trybunach w Polsce. Jednoznaczny komentarz

Gianmarco Tamberi wygrał zmagania skoczków 1. Dywizji na drużynowych mistrzostwach Europy. Wynik 2,29 pozwolił mu także zdobyć złoty medal igrzysk europejskich. W rozmowie ze Sport.pl Tamberi podzielił się wrażeniami z pierwszego występu od miesięcy, m.in. na temat igrzysk europejskich, czy atmosfery na Stadionie Śląskim. Odniósł się także do rywalizacji z Mutazem Essą Barshimem i komentował zachowanie belgijskiej kulomiotki Jolien Maligi Boumkwo, która pobiegła przez płotki za kontuzjowaną koleżankę.

Marcin Jaz, Sport.pl: Zdobyłeś 16 punktów dla reprezentacji Włoch. To był też twój pierwszy start od dłuższego czasu. Jakie są twoje odczucia po tych skokach?

Giacomo Tamberi, mistrz olimpijski i Europy w skoku wzwyż: Nigdy nie wiesz, jak będziesz się czuł na zawodach po dziewięciu miesiącach przerwy. A ja czułem, że mogłem skakać wyżej, niż ostatecznie skakałem. To się nie zdarza zbyt często przy pierwszym występie w sezonie, bo zazwyczaj masz różne problemy i trudności w trakcie takiej rywalizacji. Jestem bardzo zadowolony, choć to nie była pełnia moich możliwości. Wynik 2,29 w pierwszych zawodach w sezonie mogę uznać za naprawdę dobry występ.

Są dzisiaj jakieś elementy techniczne, w których możesz się poprawić?

Potrzebuję być szybszy w czterech ostatnich krokach. Robiłem to na rozgrzewce, ale nie robiłem tego w konkursie. Warunki mocno się zmieniły i nie chciałem ryzykować kontuzji. Powiedziałem: "OK, zacznij powoli, ale skacz po zwycięstwo, nie po jak najlepszą wysokość". To był mój cel - zdobyć maksymalną liczbę punktów dla zespołu. Jestem pewny, że za tydzień w Sztokholmie będę mógł pokazać już najlepsze skoki i zawieszać poprzeczkę coraz wyżej.

Jak ci się skakało przy tak niewielkiej liczbie kibiców na ogromnym Stadionie Śląskim?

Niefortunnie się trafiło, nie ma wielu ludzi. Ale na tyle, jak znam Polaków, to oni kochają lekką atletykę. Jestem pewny, że kiedy wrócę tu za dwa tygodnie, na memoriał legendarnej Kamili Skolimowskiej, będzie tu pełno ludzi. Jestem przekonany, że będą wspierać głośno, na sto procent. Czekam na to.

Nie wiem, czy wiesz, ale w tym roku drużynowe mistrzostwa Europy są rozgrywane w ramach igrzysk europejskich, więc masz też indywidualny złoty medal. Co sądzisz o łączeniu dwóch sportowych wydarzeń w jedno?

- Jestem szczęśliwy, bo nigdy nie wygrałem w takich zawodach. To dobra rzecz. Mam nadzieję, że igrzyska europejskie krok po kroku będą stawać się coraz ważniejszą imprezą. Są dobre i potrzebne, szczerze wspieram rozwój takiego rodzaju zawodów.

Na stadionie nie ma ceremonii medalowych w ramach igrzysk, medale są przyznawane zdalnie. Pojedziesz zatem po swój do Krakowa?

Nie wiem, czy pojadę po medal. Pewnie go dla mnie wezmą, może mi wyślą. Przede wszystkim chcieliśmy wygrać puchar za drużynowe mistrzostwo Europy.

Do wejścia na podium igrzysk musieliście przeskoczyć 2,24 m, które było najlepszym wynikiem w 2. Dywizji. Ale wy nie skakaliście 2,24, mieliście ustawioną poprzeczkę na innych wysokościach. Co myślisz o takim przeprowadzeniu zawodów?

To prawdopodobnie największy problem tych zawodów, bo możliwość poprawy wysokości powinna być taka sama dla wszystkich, niezależnie od dywizji, przynajmniej w ostatnich próbach. Powinieneś sprawdzać się na tej samej wysokości, co poprzednia grupa. Ale szczerze mówiąc, chciałem przede wszystkim wygrać niedzielne zmagania i skakać najlepiej jak mogę. 2,24 nie było moim celem. Gdybym zakończył na takiej wysokości, nie byłbym szczęśliwy, bo wiem, że mogę skakać znacznie wyżej. Może organizatorzy powinni coś zmienić.

Do tego możesz spalić maksymalnie cztery próby. Chyba nie jesteś przekonany także do takiego rozwiązania.

Szczerze mówiąc, to nie podoba mi się ten przepis. To jest prawdopodobnie jeden z głównych powodów, dla których nie byłem do ostatniego dnia pewny, czy przyjadę rywalizować tutaj, czy pojadę gdzieś indziej. Zawsze skakałem z dopuszczonymi maksymalnie trzema spalonymi próbami, ale widocznie teraz tak musi być. To pierwsze zawody w tym sezonie i nigdy nie wiesz, jak wypadniesz. Wtedy zawsze jest trudno i nie wiesz, ile błędów popełnisz podczas swoich skoków. Na szczęście całkiem pewnie czułem się na bieżni, miałem właściwe podejście.

Widać, że jesteś w formie i pewnie będzie ona rosła do mistrzostw świata. Zatem kto będzie mistrzem - ty czy twój przyjaciel, Mutaz Essa Barshim?

Obaj z Mutazem robimy wszystko, żeby stworzyć jak najlepszą rywalizację w Budapeszcie. On jest jednym z najlepszych skoczków wzwyż w historii. Wiem, że będzie w pełni gotowy na MŚ. Mam nadzieję, że ja też. To będzie wielki pojedynek i będziemy się nim cieszyć jak każdym innym. Jest moim wielkim przyjacielem.

A może obaj będziecie mistrzami, jak w Tokio?

Jak już kiedyś mówiliśmy, to był najlepszy moment w naszych życiach i to się nigdy nie zmieni. Ale gdyby to się zdarzyło ponownie, to dla samej zabawy i radości kontynuowalibyśmy to. Już raz to zrobiliśmy i było wspaniale. Gdybyśmy ponownie podzielili się medalem, to zabrałoby całą magię wydarzenia z Tokio.

Wasza historia z Tokio jest wyjątkowa i nieprzypadkowo do niej nawiązuję, bo w sobotę też widzieliśmy postawę godną podziwu, kiedy belgijska kulomiotka Jolien Maliga Boumkwo zastąpiła kontuzjowaną rodaczkę w biegu przez płotki.

Tak, słyszałem o tym!

Co myślisz o jej zachowaniu?

Zrobiła to, czego potrzebowała drużyna. Jestem dumny z tego, czego dokonała. Jestem pewien, że moja drużyna postąpiłaby podobnie. To są drużynowe mistrzostwa Europy i liczy się zespołowy, a nie indywidualny wynik. Gratuluję jej odwagi i poświęcenia się dla drużyny.