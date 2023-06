"To zostawiło ślad i w moim ciele i psychice". Szczera Kiełbasińska. "Potrzebuję odetchnąć"

Czwarte miejsce Anny Kiełbasińskiej w zawodach elity na DME, a piąte w ramach igrzysk europejskich w biegu na 200 metrów. Medalu nie ma, ale Polka ma satysfakcję ze swojego biegu, ponieważ zeszła poniżej 23 sekund (22,92).

Kiełbasińska: Potrafimy być dobre na 200 metrów

Anna Kiełbasińska nastawiała się na start na 200 metrów. Spodziewała się, że to Natalia Kaczmarek pobiegnie na 400 metrów. Zdaniem Kiełbasińskiej polskie biegaczki potrzebują także biegów na pół okrążenia, w tym ona sama.

- My potrafimy być dobre na 200 metrów, my musimy na tym bazować. Zwłaszcza te dziewczyny, które biegają typowo sprinterskie, a nie wytrzymałościowe. Dlatego to 200 metrów jest z reguły na takim poziomie, że nawet wśród europejskich sprinterek to trzeba wykorzystywać - mówiła w rozmowie z dziennikarzami w strefie mieszanej.

- U nas w kraju, wiadomo, Natalia Kaczmarek tylko na 400 metrów. To ja już czułam, że tak będzie, że dla mnie miejsca nie będzie. Szykowałam się na te 200 metrów - dodała.

Kiełbasińska może odetchnąć i odpocząć

Kiełbasińska miała ciężki zeszły rok pod względem mentalnym i fizycznym, doszło do podziału w kobiecej sztafecie, co bardzo mocno odczuła. Do tego w ostatnim czasie miała sporo wymagających biegów na dystansie jednego okrążenia, m.in. na halowych ME w Stambule. Poprzez biegi na 200 metrów może odciąć się wszelkich problemów, które dotychczas ją nękały. Planuje odpowiednio przygotować się do igrzysk olimpijskich w Paryżu, jednocześnie szanując swój organizm.

- Dla mnie mentalnie i fizycznie jest to fajna odskocznia po zeszłym roku, gdzie dla mnie jako sprinterki tyle razy bieganie na 400 metrów zostawiło ślad i w moim ciele, i na mojej psychice. Potrzebuję teraz troszeczkę odetchnąć, złapać wiatr w żagle, żeby dać radę do Paryża. Niestety, nie da się cały czas być top i biegać tak dobrze. Zwłaszcza w tym wieku, po tylu latach. Można to jasno zobaczyć po zawodniczkach u nas, że młode dają radę - przynała.

Kiełbasińska pobiegnie jeszcze w sztafecie mieszanej 4x400 metrów.