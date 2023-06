Tegoroczne igrzyska europejskie wyjątkowo zostały połączone z mistrzostwami Europy i reprezentacja Polski broni drużynowego złota. Problemem jest jednak fakt, że robi to właściwie bez wsparcia na trybunach. Już w piątek 23 czerwca kibiców było niewielu, o czym informował Marcin Jaz ze Sport.pl. Cała sytuacja negatywnie wpływała na odbiór zawodów, ale spodziewano się, że zmieni się ona w sobotę.

Nic się nie zmienia. Na igrzyska europejskie przychodzą tylko nieliczni

Na niską frekwencję narzekali nawet sportowcy. Dosadnie wypowiedziała się o tym Ewa Swoboda, która w piątek wygrała w biegu na 100 metrów. - Może w sobotę będzie więcej ludzi. Chciałam kupić na ten dzień bilety, to nie dało się kupić dwóch miejsc obok siebie. Trzeba też przypomnieć, że pierwszy dzień naszej rywalizacji przypadał w piątek i nie każdemu chciało się przyjść. Może kiedyś lekkoatletyka będzie jeszcze tak popularna w naszym kraju, że ludzie będą płacić za jej oglądanie większe pieniądze, bo jeśli wstęp jest bezpłatny i jest mało ludzi na trybunach, to jest to słabe - mówiła biegaczka, cytowana przez Interię.

W sobotę sporo miało się zmienić, a Marcin Jaz informował, że sprzedano pięć tysięcy biletów. Stadion Śląski miał być wypełniony w nieco ponad dziesięciu procentach, a faktycznie ludzi było znacznie mniej. Na zdjęciach z zawodów widać było nieliczne grupy fanów, rozsiane po obiekcie i nieszczególnie dopingujące idoli.

Wielka szkoda, ponieważ polscy sportowcy dostarczyli sporo emocji. Sztafeta kobiet zdobyła srebrny medal na 4x100 metrów, Wojciech Nowicki był najlepszy w rzucie młotem, a Pia Skrzyszowska wygrała bieg na 100 metrów.

"Tak naprawdę za całą organizację imprezy na Śląskim odpowiadają ludzie od igrzysk - bilety, promocja, itp. Zespół od #Silesia2023 nic z tytułu organizacji nie ma, może tylko świecić oczami. Z kolei firma Atos odpowiada za bileterię na igrzyskach europejskich, pierwszy raz coś takiego robi i nie do końca to ogarnia. Sektory wyprzedane w ich systemie są tak naprawdę wyłączone z użytku" - informował Marcin Jaz.

Problemy z niską frekwencją mogą być więc spowodowane słabą promocją wydarzenia na Stadionie Śląskim i niezbyt dobrą organizacją. Wpływać może na to fakt, że wejściówki są płatne, a pogoda w ostatnie dni była niepewna. Faktem jest jednak, że 55-tysięczny obiekt świeci pustkami.