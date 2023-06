Polka wyszarpała złoty medal. Błyskawicznie doszła do formy. Po tylu problemach

Pia Skrzyszowska wygrała bieg na 100 m ppł. z czasem 12,77 sek. To najlepszy rezultat na listach europejskich wśród zawodniczek poniżej 23. roku życia. Zanotowała bardzo dobry start, w środku dystansu rywalki przyspieszyły. Ale to Polka zanotowała najmocniejszą końcówkę ze wszystkich.

REKLAMA

Zobacz wideo Minister sportu i turystyki stawia na młodzież. Prezentuje program prozdrowotnych, wakacyjnych półkolonii

Polka szybko doszła do świetnej formy

Nasza płotkarka bała się falstartu, w ostatnim czasie stały się problematyczne. Ale ten popełniła faworytka, Szwajcarka Ditaji Kambindji, za co została zdyskwalifikowana. Za drugim podejściem bieg skończył się szczęśliwie dla Skrzyszowskiej.

- Wiedziałam, że dziewczyny obok mnie były ciut szybsze. Na pewno to nie byłam ja, więc próbowałam wrócić do siebie. Słyszałam, że chodzi o siódmy tor i zobaczyłam, że to Ditaji. Myślałam sobie "To nie ja, to nie ja. Uspokój się", ale to znowu taki start, gdzie byłam świetnie skoncentrowana i usłyszałam drugi strzał. To trzeci falstart w czterech biegach, które miałam, więc trochę mnie to dekoncentruje. Znowu musiałam się uspokoić, ochłonąć - wyznała w rozmowie z dziennikarzami w strefie mieszanej.

Polka znów najlepsza w Europie. Pia Skrzyszowska ozłocona na igrzyskach europejskich

- Przekroczyłam linię mety i spytałam się Nadine (Visser - przyp. red.), kto wygrał. Ona na to: "No, ty". A ja nie byłam taka pewna, bo nie rzucam się na metę. To oszczędzam na mistrzostwa świata, by się nie naciągnąć - dodała.

Skrzyszowska trenuje z większym obciążeniem dopiero od kilku tygodni, ale i tak w krótkim czasie zdążyła wypracować bardzo dobrą formę. Sama jest pod wrażeniem efektów swojej pracy na treningach. Jest przekonana, że stać ją na jeszcze lepsze wyniki.

- Miałam skrócone przygotowania do sezonu, od półtora miesiąca dopiero biegam na maksymalnej prędkości. Formę w tym momencie mam super. Czuję, że staje się coraz szybsza, ale muszę to połączyć z techniką. To dobry znak, bo zawsze w poprzednich latach tak było. Stać mnie na wyniki ok. 12,6 sek. Parę elementów trzeba poskładać w całość. Nawet minimalny błąd na płotku to może być jedna setna. A tych płotków jest dziesięć, więc może być nawet o jedną dziesięć. Celuję do Budapesztu w szybsze czasy. Po trosze czuje się coraz swobodniej i na starcie nie mam żadnych obaw - stwierdziła.

Medal za medalem. Swoboda uratowała sytuację. Nic nie pamięta

Skrzyszowska jest też silna psychicznie

Ostatni czas pokazał, że Skrzyszowska potrafi się podnieść po trudnych momentach. Miała gorszy okres, gdy nabawiła się kontuzji. To było wyzwanie dla jej psychiki, ale poradziła sobie z problemami, które jej dokuczały. Spory wpływ na poprawę zdrowia psychicznego miała współpraca z psychologiem. Swoje zrobiła też praca nad kondycją psychiczną w przeszłości, jej efekty nie zniknęły.

- Po kontuzji byłam smutna przez parę dni, ale starałam się widzieć optymizm. Z każdym kolejnym krokiem cieszyłam się, że mogłam dokładać coś nowego na treningach. Po kontuzji byłam smutna przez parę dni, ale starałam się widzieć optymizm. Z każdym kolejnym krokiem cieszyłam się, że mogłam dokładać coś nowego na treningach. Naprawdę byłam uśmiechnięta, szczęśliwa, dobrze nastawiona. Te wcześniejsze lata sprawiły, że byłam gotowa na taką sytuację. To pozwoliło mi szybko wrócić. Sama byłam zdziwiona swoją postawą mentalną - przyznała płotkarka.