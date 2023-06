Nowicki zwycięża, deklasuje, robi show i... jest niezadowolony. "Nie mogę"

Wojciech Nowicki nie miał żadnych problemów, aby wygrać rywalizację młociarzy w ramach drużynowych mistrzostw Europy, które w tym roku są połączone z igrzyskami europejskimi. W pięciu na sześć kolejek miał najlepsze wyniki, jedną próbę spalił. Mimo wygranej w swojej konkurencji nie ma wystarczającej satysfakcji ze swojego występu. Sam przyznał po konkursie, że nie dogaduje się w tym roku ze swoim młotem.

Zobacz wideo "Dopiero schodzimy z ciężkiego treningu". Wojciech Nowicki z najlepszym wynikiem w tym roku w Europie

79,61 m - z takim wynikiem Wojciech Nowicki wygrał konkurs rzutu młotem. Polak był niezagrożony od pierwszej próby. Chciał przekroczyć 80 metrów, ale tym razem się nie udało. Czuje, że to nie był występ na miarę jego możliwości, ale finalnie jest zadowolony z tego, że przyczynił się do zwiększenia dorobku punktowego Polski na DME.

- Chciałem rzucić jak najlepiej, jak najdalej, wyszło dzisiaj tylko 79,61. Przyznam, że troszeczkę brakuje czucia sprzętu. Bywa. Najważniejszy jest komplet punktów dla drużyny. Tutaj stratujemy jako drużyna, najbardziej liczą się punkty. Wynik indywidualny jest drugorzędny. Fajnie było coś rzucić przed własną publicznością. Robiłem, co mogłem, ale bez fajerwerków. Szkoda tego. Pracujemy dalej - mówił w rozmowie z dziennikarzami w strefie mieszanej.

Nowicki narzeka, że nie może wystarczająco dobrze wyczuć młota w swojej dłoni. - Nie mogę złapać tego czucia w tym roku, mimo że mamy przepracowany okres. Jeden rzut mi wyszedł w Oslo, wszystko można było od początku do końca poprawnie, a tutaj nie mogłem tego powtórzyć. Staram się, ale może następnym razem - stwierdził młociarz.

Mimo wszystko wierzy w poprawę swojej dyspozycji w tym sezonie. Głównym celem jest sukces na mistrzostwach świata w Budapeszcie. Do tego czasu powinien uporać się z problemami w kole.

- Staram się za każdym razem przyjść, wejść, zrobić swoje, oddać jak najlepsze rzuty. Tutaj było celem zapewnić komplet punktów już w pierwszej kolejce. Fajnie, że to się udało. Później próbowałem uzyskać jak najlepszy wynik, ale było "w kratkę". Bez szału, ale stabilnie. Mam nadzieję, że na mistrzostwach świata będzie dużo lepiej, że rzucanie i sprzęt będę czuł, wszystko będzie stabilnie wyglądało i przełoży się to na lepsze rezultaty. Czuję, że dzisiaj to nie było to, mimo że fizycznie jestem przygotowany i wszystko jest fajnie. Nie mogę tego zgrać z techniką, czuciem sprzętu. Być może potrzebuję po prostu trochę czasu. Brakuje ostatniego szlifu - ocenił Nowicki.

Za zwycięstwo w swojej konkurencji Nowicki otrzyma dodatkowo złoty medal igrzysk europejskich, ale to nie jest dla niego ważne wyróżnienie. Nie planuje osobiście jechać do Krakowa po odbiór medalu. Przypomnijmy, że lekkoatleci zdalnie dostaną medale IE. - Tutaj najważniejszy jest start jako drużyna, ja jestem na drugim planie. Nie wiem, czy ja dostanę ten medal, czy nie, nieważne. Nie interesowało mnie to. Może mnie kochają, to wyślą mi pocztą - skomentował Polak.