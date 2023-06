Jest kulomiotką, ale biegła przez płotki. Niespotykana sytuacja. Nagroda od losu [WIDEO]

Na lekkoatletycznej części Igrzysk Europejskich w Chorzowie, będącej jednocześnie Drużynowymi Mistrzostwami Europy, doszło do niespotykanej sytuacji. W biegu na 100 metrów przez płotki wystąpiła... belgijska kulomiotka Jolien Maliga Boumkwo, która zastąpiła kontuzjowaną koleżankę. Na dobry wynik Boumkwo szans nie miała, ale dobiegła do mety, za co niedługo później los ją dodatkowo nagrodził.

