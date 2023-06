Sypnęło medalami dla Polski na IE. Swoboda ma złoto. To nie wszystko

Trzeci dzień igrzysk europejskich to kolejne medale zdobywane przez reprezentantów Polski. W piątkowe popołudnie Dorota Borowska sięgnęła po złoty medal w finale kanadyjek jednoosobowych na dystansie 200 metrów.

REKLAMA

Zobacz wideo Minister sportu i turystyki stawia na młodzież. Prezentuje program prozdrowotnych, wakacyjnych półkolonii

Smutne widoki na Stadionie Śląskim. Pustki to mało powiedziane

Ewa Swoboda ze złotym medalem i rekordem. Natalię Kaczmarek wyprzedziła tylko doskonała Holenderka

Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbywają się zawody lekkoatletyczne w ramach tegorocznych igrzysk europejskich. W piątkowe popołudnie w biegu na 400 metrów wystartowała Natalia Kaczmarek, która ukończyła go z wynikiem 50,34 s. Lepsza od niej była tylko doskonała Holenderka, Femke Bol. Czas mistrzyni igrzysk europejskich wyniósł 49,82, co jest rekordem drużynowych mistrzostw Europy. Podium uzupełniła Belgijka Cynthia Bolingo (50,95).

– Nie jestem do końca zadowolona. Miejsce jest powiedzmy spodziewane. Wiedziałam, że będzie trudno wygrać z Femke. Czas jednak do końca mnie nie zadowala. Myślałam, że będę w stanie zbliżyć się tu do swojego rekordu życiowego. Niestety, to jeszcze nie dziś. Trudno - mówiła Kaczmarek na gorąco w wywiadzie dla TVP Sport.

Kilkanaście minut później w biegu na 100 metrów wystartowała Ewa Swoboda. Polka nie dała żadnych szans rywalkom i ukończyła bieg z czasem 11,09 s i tym samym pobiła rekord drużynowych mistrzostw Europy. Podium uzupełniły Belgijka Rani Rosius (11,20) oraz Holenderka N'Ketia Seedo (11,24).

- Jestem bardzo zadowolona z siebie. Wykonałam plan powiedzmy, że w 95 procentach. Dałam z siebie wszystko. Myślałam, że dziewczyny były dużo bliżej mnie - powiedziała Swoboda w rozmowie z TVP Sport.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Kompromitacja organizatorów Igrzysk Europejskich. Polka pokrzywdzona. "Zostałam oszukana"

Obecnie reprezentacja Polski zajmuje trzecie miejsce w kwalifikacji medalowej. Dotychczas Polacy podczas igrzysk europejskich zdobyli 12 medali - sześć złotych, dwa srebrne i cztery brązowe.