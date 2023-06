Totalna klapa. Stadion Śląski rozczarował. Nikt nie chciał oglądać Polaków

Polska broni złota w drużynowych mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce, które wyjątkowo zostały połączone z igrzyskami europejskimi Kraków Małopolska 2023. Biało-czerwoni mogli zaliczyć kolejny sukces jako drużyna, ale też mieli szansę na przyjemny dodatek indywidualnie. Ale wszystko odbywało się przy praktycznie pustych trybunach. Oszacowanie, że na trybunach Stadionu Śląskiego zasiadło w piątek kilkaset osób, nie będzie ani trochę na wyrost.

Smutne obrazki towarzyszące królowej sportu

DME w lekkiej atletyce ruszyły we wtorek. Wtedy wystartowały te najsłabsze reprezentacja w ramach 3. Dywizji. Już wtedy była jedynie garstka kibiców na trybunach Stadionu Śląskiego. Frekwencja praktycznie nie poprawiła się w środę i czwartek, kiedy do rywalizacji weszła 2. Dywizja. Wszystko miało się zmienić od piątku, kiedy do gry weszła europejska elita, z Polską na czele.

Nic z tych rzeczy. Puste trybuny aż biły po oczach. Można było dojrzeć porozrzucane grupy ludzi ubranych na kolorowo, którzy albo byli częścią sztabu danej reprezentacji, albo kibicami. Z pewnością byli też polscy fani, ale tak niska frekwencja negatywnie wpływała na odbiór całych zawodów. Co prawda z czasem pojawiło się nieco więcej kibiców, zasiadali w dużej mierze na sektorach przy linii mety na bieżni, ale złe wrażenie wciąż pozostawało.

Zdziwienia tak niewielką publicznością nie kryły polskie lekkoatletki, odczuły to w trakcie biegów i konkurencji rzutowych.

- Lepiej się biega, jak są pełne trybuny, jak jest ten doping, jak słychać pomoc na ostatniej prostej. Jest trochę przykro - mówiła dziennikarzom w strefie wywiadów Natalia Kaczmarek, druga w rywalizacji na 400 metrów. Musiała uznać wyższość wybitnej Femke Bol.

- Na początku byłam zszokowana, że przyszło tak mało osób. Weszłam na stadion i zobaczyłam pustki. Pierwsza myśl: "O co chodzi? Dlaczego tak jest?". Ludzi troszeczkę przychodzi, kibicują. Czułam wsparcie, jak rzucałam, mimo tak małej liczby osób na trybunach. Jednak bardzo się cieszę, że jednak to wsparcie jest - mówiła w rozmowie ze Sport.pl Malwina Kopron, która zajęła trzecie miejsce w rywalizacji młociarek.

Brak widzów, reklam i odpowiednich instrukcji

Co z tego, że startowała plejada gwiazd, nie tylko polskiej lekkiej atletyki. Na listach startowych mieliśmy w piątek m.in. Malwinę Kopron (rzut młotem), Ewę Swobodę i Francuza Jimmy'ego Vicauta (100 metrów), Natalię Kaczmarek, Holendrów Femke Bol i Liemarvina Bonefacię oraz Belga Dylana Borlee (400 metrów), a także Piotra Liska (skok o tyczce). Oni tłumów nie przyciągnęli, ale wpływ na to miały czynniki niezależne od sportowców.

Wymowne były obrazki spod Stadionu Śląskiego. Żadnych tłumów, jedynie grupa starszych osób z zagranicy, których można było wziąć za zwykłych turystów, którzy przy okazji weszli na teren stadionu. Rozgrzany asfalt, po którym praktycznie nikt nie chodził.

Przy stadionie rzucały się w oczy dziesiątki banerów i balonów reklamowych różnych sponsorów i spółek skarbu państwa, ale poza tym okolica wyglądała jak wymarła. Więcej życia jest na drodze Joego i Ellie w "The Last Of Us". Nie licząc ruchliwej głównej drogi w pobliżu obiektu. Na drodze z Katowic do Parku Śląskiego za to żadnych reklam dot. IE/DME. Dostrzegłem tylko jeden bilbord w okolicy dworca kolejowego w Katowicach. Promocja wydarzenia stała zatem na bardzo niskim poziomie.

Wpływ na mizerną frekwencję mogła też mieć pogoda, a dokładniej jej prognozy. Będąc w drodze na Górny Śląsk, zapowiadało się cały dzień deszczowo w Chorzowie, a czasie trwania zawodów miały wystąpić burze. Tymczasem górnośląska metropolia przywitała wysoką temperaturą powietrza i ciężkim powietrzem. Parno, ludzie dookoła mocno spoceni, palące słońce przebijało się przez szare chmury. Aż prosiło się o ulewę i burzę z piorunami, ale ani jedno, ani drugie nie nadeszły.

W trakcie pierwszej godziny zawodów nieco pokropiło, bieżnia zrobiła się wilgotna. Kaczmarek mówiła po swoim biegu, że ciężko się jej biegło ze względu i na powietrze oraz parującą wodę z toru. Miała problem, żeby lekko i swobodnie oddychać, także kilka minut po skończonym biegu.

Wracając do terenu wokół stadionu, dziennikarze też mieli problem ze znalezieniem wejścia. Oznaczeń, kierunkowskazów było jak na lekarstwo. Od strony Katowic, skąd dojeżdża tramwaj na Stadion Śląski, nie ma żadnego, który wskazywałby drogę do wejścia dla prasy i centrum akredytacyjnego, tak samo od ostatniego przystanku tramwajowego. Na bramkach biletowych wpuszczający nie mieli pojęcia, gdzie jest wejście dla prasy. Dopiero miłe panie w kasie biletowej były w stanie pomóc i odpowiednio pokierowały. Kiedy szedłem pokazaną drogą, okazało się, że dwa znaczniki wskazujące wjazd dla mediów, zespołów i innych pracowników przy wydarzeniu są... obok wjazdu na stadion z drugiej strony. Tam wolontariuszki były bardzo miłe, pomocne i pełne energii.

Ze znalezieniem drogi na trybunę prasową też był problem. Gdy rozmawiałem o tym z jednym ochroniarzem, przyznał mi rację, że "jest niewiele oznaczeń, ale nic z tym nie możemy zrobić".

Organizacja i promocja to klapa. Zdecydowanie do poprawy

W założeniu igrzyska europejskie mają wzmacniać ideę ruchu olimpijskiego, uczciwej sportowej rywalizacji, ale to jest impreza, która wciąż szuka swojej tożsamości. Podpinając się pod DME, w ogóle nie zyskuje na prestiżu u lekkoatletów. Medal IE staje się tutaj miłym dodatkiem, wyróżnieniem za swój wkład w wynik całego zespołu, a nie za całokształt swojej pracy.

Z pewnością organizacja ruchu wokół stadionu jest do poprawy. Ale problemy zdarzały się też w trakcie zawodów. W pewnym momencie trzeba było zresetować wyniki w pchnięciu kulą kobiet, były problemy z pomiarem odległości. Poszkodowana była Klaudia Kardasz, która na tych problemach straciła w jednym rzucie aż metr.

- Zostałam oszukana. To było pchnięcie na około 17,5 metra. Nie chcieli zmierzyć różnicy i odjąć jej od wyników. Złość i żal. Bardzo mocno mnie to rozdrażniło. Wszystko trwało za długo - mówiła w rozmowie z TVP Sport. Polska kulomiotka potem dostrzegała pozytywne aspekty w swoim występie.

Dodajmy do tego kuriozalne rozwiązanie ws. medali IE. Na Stadionie Śląskim nie będzie żadnej ceremonii medalowej w ramach IE. Medale są przyznawane zdalnie, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo (niewielkie, ale zawsze), że do czołowej trójki może załapać się ktoś z 2. i 3. Dywizji, a jednocześnie laureat może być po zawodach elity już poza granicami Polski. Co prawda podium stoi, ale nie jest przeznaczone dla medalistów IE, tylko dla trzech najlepszych lekkoatletycznych drużyn Europy.

W Katowicach i w Chorzowie w ogóle nie czuć atmosfery tych igrzysk, nikt nie rozmawia o tej imprezie, nie ma pytań, czy ktoś idzie, nikt się nie umawia. Na Stadionie Śląskim też nie czuje się, że to są igrzyska. Piotr Wesołowicz opisywał na Sport.pl, że podobny klimat na starcie imprezy panuje w Krakowie, głównym mieście igrzysk.

Wygwizdany w środę Jacek Sasin pisał w środę na Twitterze, że igrzyska europejskie to "wielki organizacyjny sukces Polski". Jeśli sukcesem nazywamy wydanie przeszło miliarda złotych z pieniędzy podatników na imprezę, która nie ma jeszcze swojej renomy, jest wydarzeniem ideowym, wykorzystywanym propagandowo i w ciemno można stwierdzić, że finansowo się nie zwróci, to tak, to mamy do czynienia z wielkim sukcesem polskiego rządu w marnowaniu pieniędzy, które można byłoby wykorzystać na dużo lepsze i bardziej potrzebne inwestycje. Lekkoatletyka na igrzyskach europejskich w takiej formie, łączonej z inną imprezą, nie powinna mieć racji bytu. To organizacyjna porażka.