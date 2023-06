"Caryca tyczki" i pupilka Putina. Co dalej z Isinbajewą? MKOl zdecydował

Jelena Isinbajewa to bez wątpienia najlepsza zawodniczka skoku o tyczce w historii lekkoatletyki. Jest multimedalistką mistrzostw Europy oraz świata, która zdobyła również trzy medale na igrzyskach olimpijskich, w tym dwa złote. Karierę zakończyła w 2016 roku, kiedy wszyscy Rosjanie zostali zdyskwalifikowani z udziału w igrzyskach olimpijskich z powodu stosowania nielegalnych środków. Nie dotyczyło to jednak Isinbajewej, która pokutowała za grzechy swoich rodaków. Po zakończeniu kariery została dożywotnio włączona do Komisji Zawodniczej MKOI.

MKOl podjął decyzję w sprawie Jeleny Isinbajewej. Jest związana z rosyjską armią

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o tym, że Isinbajewa, podczas wojny zbrojnej na Ukrainie, zasiadła jako przedstawicielka sportowców w gronie 75 osób, które na życzenie Władimira Putina przygotowały nową konstytucję dla Rosji. 41-latka jest pupilką prezydenta, a ponadto zajmuje funkcję majora w armii rosyjskiej. Pojawiły się zatem wątpliwości w związku z jej działalnością w MKOI.

W marcu rozpoczęło się śledztwo, które miało odpowiedzieć na pytanie, czy była zawodniczka wspierała wojnę na Ukrainie. Jeśli tak by było, zostałaby wyrzucona z MKOI. Norweska stacja NRK przekazała w czwartek, że pomimo jej powiązań z rosyjskimi siłami zbrojnymi, pozostanie członkinią Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOI).

- Wszystkie niezbędne prace zostały wykonane w zadowalający sposób - powiedział, cytowany przez NRK rzecznik MKOl Mark Adams. Nie przekazał jednak informacji o tym, czy Isinbajewa zrzekła się wojskowego stopnia oficerskiego.

Isinbajewa w sierpniu 2009 roku, podczas mityngu Złotej Ligi w Zurychu ustanowiła rekord świata w skoku o tyczce, który wyniósł 5,06 m. Od tamtej pory Rosjanka dzierży najlepszy wynik i nic nie wskazuje na to, żeby ktoś w najbliższym czasie miał poprawić jej osiągnięcie.