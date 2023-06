Koszmar Adrianny Sułek. Wycofała się z DME. Zdradziła powód

Adrianna Sułek to jedna z obecnie największych gwiazd polskiej lekkoatletyki. 24-latka świetnie spisywała się w ubiegłym roku, kiedy zdobywała m.in. srebrny medal halowych MŚ oraz srebrny medal ME. Doskonale zaprezentowała się również podczas tegorocznych halowych ME, w których również zdobyła srebro.

W weekend sięgnęła po złoty medal mistrzostw Polski w siedmioboju. Pomimo tego, że nie była zadowolona ze swojego występu, nie dała szans rywalkom, kończąc rywalizację z 6152 punktami na koncie. Druga Edyta Bielska miała do niej 90 pkt straty. Zawodniczka z Bydgoszczy przekazała jednak niepokojące informacje dotyczące swojego zdrowia. - Nie sztuką jest wygrać, gdy wszystko idzie jak z płatka. Wygrałam, mimo ogromnego buntu organizmu - zakomunikowała.

Adrianna Sułek wycofała się z DME. "Z bólem serca, ale to jedyna słuszna decyzja"

Adrianna Sułek nieoczekiwanie wycofała się z udziału w tegorocznych Drużynowych Mistrzostwach Europy. - Zrezygnowałam z udziału w DME. Z bólem serca, ale to jedyna słuszna decyzja. Dziękuję za zrozumienie i życzę naszej drużynie zwycięstwa - napisała na Instagramie.

Zamieściła w niedzielę również wpis na Facebooku, w którym wyjaśniła dokładnie powody swojej decyzji. - Wynik, niemoc, bezsilność, chęci co niemiara. Nie chcę przyznawać się do stanu zdrowia, bo odnoszę wrażenie, że jak to wybrzmi to stanie się rzeczywistością, której nie będę mogła wypierać. Jesteście ze mną na dobre i złe, na pewno uszanujecie ten, właśnie taki, jedyny mój komentarz w tej sprawie. Wierzcie tak jak ja w szczęśliwe zakończenie tego sezonu - zaapelowała.

Kilka godzin temu na oficjalnym profilu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na Twitterze opublikowano wpis, w którym potwierdzono wycofanie Sułek z DME. Ponadto zakomunikowano, że jej miejsce w konkursie skoku wzwyż zajmie Wiktoria Miąso.

Drużynowe Mistrzostwa Europy odbędą się w dniach 20-25 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Kilka dni temu obszerną rozmowę z Adrianną Sułek na temat jej przyszłości oraz celów na IO w Paryżu przeprowadził Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.