Znakomity bieg Ewy Swobody. Blisko rekordu. Festiwal kapitalnych wyników

Rekord Polski w kobiecym sprincie na 100 metrów należy do Ewy Kasprzyk - 10,93 s. Lekkoatletka ustanowiła go w 1986 roku - jak dotąd żadnej rodaczce nie udało się złamać bariery 11 sekund. Blisko tego była Ewa Swoboda. 25-latka mocno rozpoczęła obecny sezon i już w jednym z pierwszych startów pobiła rekord życiowy - w trakcie 69. Memoriału Janusza Kusocińskiego na Stadionie Śląskim w Chorzowie przebiegła dystans w czasie 11,03 s. Podczas mityngu Diamentowej Ligi w Oslo Polka podjęła kolejną próbę zbliżenia się do rekordu Kasprzyk.

Kapitalny bieg Ewy Swobody. Polka z trzecim czasem w karierze

Swoboda rozpoczęła bieg od mocnego akcentu i długo utrzymywała się w czołówce. Po przebiegnięciu 60 m to rywalki doszły do głosu i zdecydowanie podkręciły tempo. Ostatecznie nasza lekkoatletka przekroczyła linię mety na szóstym miejscu, z czasem 11,07 s, co było o zaledwie 0,04 s gorszym rezultatem od wyniku z Chorzowa. Co więcej, był to trzeci najlepszy wynik w karierze Swobody. Szybciej pobiegła m.in. w mityngu Diamentowej Ligi w Paryżu w 2022 roku - 11,05.

To nie wystarczyło, by pokonać silniejsze tego dnia przeciwniczki. Zmagania ostatecznie wygrała Marie-Josee Ta Lou - 10,75 s. Tym sam Iworyjka uzyskała najlepszy rezultat w tym roku na świecie. Podium uzupełniły Antonique Strachan - 10,92 s oraz Shericka Jackson - 10,98 s.

Dobre wyniki Swobody i Nowickiego tuż przed Drużynowymi ME

Rosnąca forma Swobody to dobry prognostyk przed zbliżającymi się Drużynowymi Mistrzostwami Europy. Impreza odbędzie się w dniach 23-25 czerwca. Udział w niej weźmie także Wojciech Nowicki, który zaliczył kapitalny występ w Oslo i całkowicie zdominował stawkę. Polak posłał młot na odległość 81,92 m, co pozwoliło mu wygrać zawody. Jego rzut poza byciem rekordem całych zawodów oraz najlepszym rzutem roku, był też jego trzecim najlepszym wynikiem w życiu.

Ewa Swoboda to jedna z najbardziej utalentowanych polskich sprinterek. W dorobku posiada już m.in. trzy medale Halowych Mistrzostw Świata - złoto z Glasgow z 2019 roku i dwa srebra: najpierw zajęła drugie miejsce w Belgradzie w 2017 roku, a następnie sukces powtórzyła w Stambule w 2023 roku.