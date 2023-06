Polak zdominował prestiżowe zawody. Co za forma. Dwie próby i rekord

Razem z Nowickim na mityngu w stolicy Norwegii pojawili się najlepsi młociarze świata: Eivind Henrkisen, Bence Halasz czy Rudy Winklerem, którego rekord pobił dziś nasz mistrz olimpijski z Tokio.

Co za wyniki Nowickiego! Rekord już w drugiej próbie

Wojciech Nowicki już w pierwszej kolejce uzyskał bardzo dobry wynik, bo podczas rozgrzewki rzucił na 78,17 m, co ulokowało go na pierwszej pozycji. W drugiej próbie nie dał rywalom żadnych szans i posłał młot na odległość 81,92 m, co pozwoliło mu wygrać zawody, pokonując drugiego Amerykanina Rudy'ego Winklera (79,42) o aż 2,5 metra. Trzeci w klasyfikacji był Kanadyjczyk Ethan Katzberger (77,93).

To właśnie do reprezentanta Stanów Zjednoczonych należał dotychczasowy tegoroczny rekord, pobity dzisiaj przez Nowickiego. Dla Polaka rzut w Oslo poza byciem rekordem całych zawodów oraz najlepszym rzutem roku jest też jego trzecim najlepszym w życiu.

- Fajnie, że udało się rzucić 80 metrów i to prosto z treningu, bo dopiero zaczynamy odpuszczać i powoli schodzimy z ciężkiego treningu zimowego. Kiedy pojawi się zatem świeżość, to te rzuty powinny być jeszcze lepsze - powiedział cytowany przez Interię Sport Nowicki.

Oprócz Nowickiego na zawodach startował też inny reprezentant Polski, Paweł Fajdek. Ten skończył na piątym miejscu, uzyskując wynik 76,50 m. Pięciokrotny mistrz świata poprawił tym samym swój poprzedni rezultat z Chorzowa z 69. Memoriału im. Janusza Kusocińskiego, gdzie rzucił na 74 metry.

Wyniki rzutu młotem w konkursie Diamentowej Ligi w Oslo: