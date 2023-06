Rekordzista świata jest zachwycony Polską. Wskazał jedno miasto."Zapamiętam na zawsze"

Armand Duplantis to jedna z największych gwiazd światowego sportu. Mimo zaledwie 23 lat ma w dorobku złoty medal olimpijski, mistrzostw świata i Europy, jest także rekordzistą świata w hali (6,22 m) i na otwartym stadionie (6,21 m). Niebawem z bliska będą mogli podziwiać go polscy kibice, gdyż pojawi się na Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie (16 lipca).

Armand Duplantis o starcie w Memoriale Kamili Skolimowskiej. "Mogę zrobić coś specjalnego"

Szwed skakał na tej imprezie już w zeszłym roku. Skokiem na 6,10 m nie tylko wygrał rywalizację, ale także ustanowił nowy rekord Memoriału. - Z tego miejsca mam tylko dobre wspomnienia. Nawet mimo deszczowych warunków udało mi się oddać wtedy bardzo dobre skoki. To świetne miejsce do skakania - organizacja i warunki są znakomite, stadion też robi wrażenie. Nie mogę się już doczekać kolejnego startu w Chorzowie - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

23-latek po tamtej wygranej zapowiadał, że wróci do Chorzowa, gdyż ma tu jeszcze coś do udowodnienia. - Czasami bierzesz udział w zawodach i czujesz, że możesz uzyskać jeszcze lepszy wynik. Tak było w przypadku moich prób przed rokiem. Wiem, że mogę w tym miejscu zrobić coś specjalnego - wyjaśnił.

Armand Duplantis o rekordzie świata pobitym w Toruniu. "Zapamiętam na zawsze"

Dla Duplantisa nie był to najbardziej udany start w Polsce. Po raz pierwszy w naszym kraju błysnął w 2020 roku podczas Copernicus Cup, gdy skokiem na 6,17 m po raz pierwszy w karierze pobił rekord świata. - To dla mnie specjalne miejsce. Te zawody zapamiętam na zawsze. Właśnie w Polsce poczułem coś niezwykłego. Był to z pewnością jeden z najlepszych, najbardziej wyjątkowych i najważniejszych momentów w mojej karierze. Mam wspaniałe wspomnienia. Może uda mi się to poprawić ten wynik w tym roku. Kto wie? - podsumował.