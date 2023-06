Ujawniono przyczynę śmierci Tori Bowie. Wstrząsające. "Mam nadzieję, że ludzie przeproszą"

Na początku maja świat obiegła informacja o nagłej śmierci Tori Bowie, trzykrotnej medalistki olimpijskiej z Rio de Janeiro z 2016 roku. "Jesteśmy zdruzgotani tą wiadomością. Straciliśmy klienta, drogą przyjaciółkę, córkę i siostrę" - przekazała w oświadczeniu agencja menadżerska "Icon Management". Biegaczka została znaleziona martwa we własnym domu na Florydzie. Policja wykluczyła udział osób trzecich, a media zaczęły spekulować na temat przyczyn zgonu. Informowano, że 32-latka była w ciąży i najprawdopodobniej mierzyła się z problemami psychicznymi.

Media ujawniają przyczynę zgonu Bowie. Wstrząsające. "Komplikacje przy porodzie"

Nowe informacje w sprawie podał portal USA Today. Dziennikarze dotarli do raportu z sekcji zwłok przeprowadzonego przez koronera hrabstwa Orange na Florydzie, który ujawnił, że przyczyną zgonu Bowie były komplikacje przy porodzie. Amerykanka była w ósmym miesiącu ciąży. W chwili zatrzymania akcji serca zaczęła się u niej akcja porodowa.

"Lekarze ocenili, że możliwe powikłania, których doświadczyła Bowie, obejmowały niewydolność oddechową i rzucawkę. Wszystkie objawy są konsekwencją nagłego skoku ciśnienia krwi podczas ciąży" - pisze redakcja USA Today. Tym samym uznano, że przyczyna śmierci biegaczki była "naturalna", co zaprzeczyło spekulacjom, jakoby Bowie odebrała sobie życie.

- Niestety tak wiele osób, w tym media, spekulowały, że zrobiła sobie coś, co było bardzo bolesne. Miejmy nadzieję, że teraz, znając prawdę, ci ludzie posypią głowę popiołem i przeproszą za te słowa - powiedziała Kimberly Holland, agentka Bowie, w rozmowie z CBS News.

Nagła śmierć Bowie zszokowała środowisko lekkiej atletyki. "Nie mogę w to uwierzyć"

Informacja o śmierci lekkoatletyki wstrząsnęła całym światem. "Nie mogę w to uwierzyć. Przed chwilą słyszałem, że ma wrócić do domu i być znów z siostrą, a teraz to... Będę modlił się za rodzinę" - napisał reprezentant USA w biegach sprinterskich Noah Lyles. Bowie żegnali też dziennikarze, koledzy i koleżanki z bieżni oraz światowe federacje.

Największe sukcesy Bowie odniosła w 2016 roku. Wówczas zdobyła trzy medale na igrzyskach olimpijskich, w tym jeden złoty, wywalczony w sztafecie 4x100 metrów. W dorobku posiada też dwa złote krążki mistrzostw świata 2017 w biegu na 100 metrów oraz w sztafecie 4x100 metrów. Sięgnęła także po brąz na mistrzostwach świata 2015.