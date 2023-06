Śpi 3-4 godziny dziennie, kieruje firmą. Marzy o występie dla Polski na igrzyskach

Maher Ben Hlima w ostatnim czasie osiąga znakomite wyniki w chodzie. Podczas niedawnego Memoriału Kusocińskiego otarł się o rekord świata w pokazowej konkurencji na milę. Uzyskał czas 5.35,49, co jest nowym rekordem Polski, a zarazem wynikiem tylko cztery sekundy gorszym od rekordu świata. Z kolei na dystansie 20 kilometrów ustanowił niedawno swój nowy rekord życiowy - 1:24.23. Właśnie w tej konkurencji za rok w Paryżu chodziarze powalczą o medale. I wyjazd do Francji jest wielkim marzeniem, ale też celem 34-latka.

Maher Ben Hlima wstaje o czwartej rano. Idzie do pracy, a potem na trening

Lekkoatletyka jest jednak tylko dodatkiem w życiu Hlimy. Na co dzień jest on właścicielem firmy transportowej. Dopiero po wypełnieniu dziennych obowiązków związanych z biznesem, zawodnik idzie trenować. - Moje życie niestety nie wygląda tak, jak u konkurentów. Oni mogą skupić się tylko na lekkoatletyce, a dla mnie najważniejsza jest firma transportowa, jaką prowadzę. To strasznie trudna branża. Praca zajmuje mi dużo czasu, ale też dużo energii, a przy tym kosztuje mnie mnóstwo nerwów. Kocham jednak sport i chcę zrobić w nim jeszcze coś dobrego. Dlatego poświęciłem się, bo czasu nie mam już zbyt wiele w sporcie - przyznał w rozmowie z Interią.

34-latek wyznał, że nie tylko sport, ale także jego praca, wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. - Śpię po trzy-cztery godziny dziennie, choć sportowiec powinien przynajmniej siedem-osiem. Zdarza mi się wstawać o czwartej rano, bo dzwoni do mnie kierowca, że nie wie, co zrobić, bo zamknięta jest stacja paliw. I takie problemy muszę rozwiązywać. Nawet, jak przychodzi weekend, to nie mam czasu na odpoczynek i dla rodziny - wyjawił.

Maher Ben Hlima postanowił rzucvić sport. Wrócił do niego dzięki Dawidowi Tomali

Początki Ben Hlimy w zawodowym sporcie nie należały do najłatwiejszych. Jako 20-latek wystartował w zawodach w Bydgoszczy, które zorganizował Robert Korzeniowski. Zakończył je na odległym miejscu i postanowił dać sobie spokój ze sportem. Zwłaszcza że nie pomagała mu tunezyjska federacja. Jak się okazało, rozbrat był tymczasowy.

W 2021 roku do powrotu do lekkiej atletyki zainspirował go... złoty medal Dawida Tomali. - Przecież nie jestem gorszy, pomyślałem sobie. Skoro on walczy o złoto olimpijskie, ja również mogę odnieść sukces – wspomniał Hlima na łamach "Gazety Wyborczej". - Owszem, mam 34 lata, ale i oni nie są młodzieniaszkami. Miałem talent, wiedziałem o tym. Po prostu w sporcie nie sprzyjały mi okoliczności. Takiego daru nie powinno się marnować - dodał.

Tym samym od roku znów uprawia sport i krok po kroku dąży do coraz wyższej formy. Od 1 maja oficjalnie może startować pod biało-czerwoną flagą. Nic nie stoi już więc na przeszkodzie Hliama w drodze na igrzyska. Teraz wszystko w jego nogach.