Polski mistrz olimpijski z najlepszym wynikiem roku w Europie! Pękła granica

Wojciech Nowicki zachwyca formą już od początku tego sezonu. Trzy tygodnie temu wygrał zawody w Nairobi rzutem na odległość 79,78 m, co było wówczas najlepszym wynikiem w tym sezonie na światowych listach. 20 maja Amerykanin Rudy Winkler osiągnął 80,88 m, co jest nowym najlepszym rezultatem na świecie w 2023 roku.

Wojciech Nowicki osiągnął 80 metrów. Najlepszy wynik w Europie

W niedzielę w Chorzowie odbył się Memoriał Janusza Kusocińskiego, podczas którego tradycyjnie rozegrano konkurs rzutu młotem. W zmaganiach mężczyzn najlepszy okazał się Wojciech Nowicki. Mistrz olimpijski z Tokio w trzeciej próbie osiągnął równo 80 metrów.

Rzut Nowickiego to aktualnie najlepszy wynik w tym sezonie w Europie oraz drugi rezultat na świecie. To także jeden z dwóch rzutów na co najmniej 80. metr w 2023 roku. Drugi rezultat powyżej tej granicy zanotował wspomniany Winkler. Trzeci wynik na świecie i drugi w Europie aktualnie to 79,42 m, które osiągnął Walerij Pronkin.

Najlepsze wyniki na świecie w rzucie młotem w 2023 roku:

Rudy Winkler - 80,88 m - 20.05. 2023 Wojciech Nowicki - 80,00 m - 4.06.2023 - najlepszy wynik w Europie Walerij Pronkin - 79,42 m - 24.05.2023 Alexander Szymanowicz - 79,15 m - 24.05.2023 Ethan Katzberg - 78,41 m - 5.05.2023

Memoriał Janusza Kusocińskiego. Wojciech Nowicki jedynym Polakiem na podium

Podczas niedzielnego konkursu rzutem młotem na Memoriale Kusocińskiego oprócz Nowickiego, który wygrał, żaden z reprezentantów Polski nie stanął na podium. Czwarty był Paweł Fajdek, który zaliczył tylko jedną próbę, w której uzyskał 74,01 m. Piąty z wynikiem 72,64 m był Marcin Wrotyński. Podium uzupełnili z kolei Rudy Winkler (78,29 m) oraz Ethan Katzberg (76,74 m).

Wyniki rzutu młotem na Memoriale Janusza Kusocińskiego (czołowa piątka):