Dramat mistrzyni olimpijskiej. Straciła bezcenną własność. "To symbol"

Sara Simeoni to była włoska lekkoatletka, specjalizująca się w skoku wzwyż. Największy sukces osiągnęła w 1980 roku, gdy podczas igrzysk olimpijskich w Moskwie wywalczyła złoty medal. Poza tym zdobyła dwa srebra olimpijskie (1976,1984), a także mistrzostwo Europy (1978).

Sara Simeoni okradziona. Straciła złoty medal olimpijski

Niedawno włoska mistrzyni przeżyła dramat. Podczas jej nieobecności w domu w miejscowości Rivoli Veronense włamali się złodzieje, którzy skradli jej trofea sportowe. Jednym z nich był złoty medal olimpijski sprzed 43 lat. Gdy kobieta wróciła do domu i odkryła kradzież, zgłosiła sprawę na policję. Zaapelowała też do rabusiów, aby ci zwrócili jej własność.

Simeoni nie ukrywała, że strata jest dla nie bardzo bolesna. - To lata treningu, poświęceń i wyrzeczeń, wyborów. Nie jest łatwo zdobyć medal na olimpiadzie. To symbol tak wielu oczekiwań, to znaczy wszystko. Zabrali mi tyle wspomnień i chciałbym przynajmniej odzyskać ten medal. To nawet nie jest złoto, co oni z nim robią? Dla mnie ma on szczególne znaczenie i wartość, dla nich żadną - powiedziała RAI.

Sara Simeoni zachowała dwa olimpijskie srebra

Choć dom posiada monitoring, to włamywaczom udało się go obejść, przez co trudniej będzie ich złapać. Pewnym pocieszeniem dla 70-latki może być to, że zachowała oba srebrne krążki. Najprawdopodobniej złodzieje uznali je za niewystarczająco cenne, gdyż znaleziono je pod łóżkiem.

Sara Simeoni ze względu na liczne sukcesy jest uznawana za jedną z najlepszych włoskich lekkoatletek w historii. W uznaniu jej osiągnięć w 2014 otrzymała nagrodę "Sportsmenki Stulecia" na stulecie Włoskiego Narodowego Komitet Olimpijskiego.