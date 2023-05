Polka na podium w Dausze. Najlepszy start sezonu w karierze

Poprzedni rok był udany dla Natalii Kaczmarek. Polka wywalczyła m.in. wicemistrzostwo Europy oraz szósty czas sezonu na świecie - 49,86 s. W tym roku ma chrapkę na kolejne trofea. Szansa pojawiła się już w piątkowy wieczór, kiedy to wystąpiła w pierwszym z 14 tegorocznych mityngów Diamentowej Ligi. 25-latka udanie rozpoczęła sezon w Dausze.

Sukces Natalii Kaczmarek. Polska lekkoatletka z brązowym medalem. Najlepszy start w karierze

W biegu na 400 metrów udział wzięły dwie reprezentantki Polski. Oprócz Kaczmarek na starcie ustawiła się też Justyna Święty-Erestic. Nasze reprezentantki dość spokojnie rozpoczęły rywalizację, utrzymując się w okolicach siódmej pozycji. Dopiero pod koniec przyspieszyła Kaczmarek. Polka wykorzystała słabnące tempo rywalek i kolejno wyprzedziła Stephenie Ann McPherson, Candice McLeod i Sadę Williams, dzięki czemu zameldowała się na trzecim stopniu podium z czasem 51,64 s. Tuż przed nią linię mety przekroczyła Shamier Little - 50,84 s, z kolei triumfowała wicemistrzyni olimpijska z Tokio, Marileidy Paulino - 50,51 s.

Mimo że czas Kaczmarek był o dwie sekundy gorszy od jej rekordu życiowego, to i tak był to jej najlepszy start sezonu w karierze. Nigdy wcześniej nie zeszła w inauguracyjnym starcie poniżej 52 s. O wiele gorzej spisała się Święty-Erestic, która ukończyła rywalizację z czasem 53,08 s, co dało jej siódmą lokatę.

Pozostali Polacy nie sięgnęli po laury

Podczas mityngu w Dausze wystąpiło też dwóch innych reprezentantów Polski, ale nie zdobyli miejsc w czołowej trójce swoich konkurencji. Bliski tego był Norbert Kobielski, który wraca do formy po kontuzji. Bez większych problemów pokonał poprzeczkę zawieszoną na 2,15 i 2,18 m. Kłopoty pojawiły się przy 2,21 m. Wówczas trzy razy strącił poprzeczkę i odpadł z rywalizacji, zajmując ostatecznie czwartą lokatę.

Z kolei w ostatniej konkurencji wystąpiła Angelika Cichocka. W biegu na 1500 m uzyskała czas 4:17.75, co dało jej dopiero 13. miejsce. Tym samym wyprzedziła tylko jedną zawodniczkę w stawce.

Kolejny mityng cyklu Diamentowej Ligi dobędzie się w Rabacie. Z kolei 16 lipca rywalizacja zawita na Stadion Śląski. Na imprezie wystąpią m.in. Armand Duplantis, a więc rekordzista świata w skoku o tyczce.